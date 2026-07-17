Nenechte si ujít: Festivalový drahokam Mouchy či Chlapi sobě pod otevřeným nebem

Bída a lesk umělecké Paříže v minisérii Montmartre, mexický snímek Mouchy, který se stal miláčkem filmových festivalů, fantasy dobrodružství s ostrými kytarovými riffy na koncertě Lords of the Trident, rozpustilá divadelní komedie Chlapi sobě na letní scéně i výstava umělce Zbyňka Sekala, jehož dílo formovaly válečné zkušenosti.
Streamovačky: Montmartre (dostupné v iVysílání)
Historická minisérie Montmartre zavádí diváky do pulzující Paříže na konci 19. století. V kulisách slavné čtvrti plné kankánu, umění i bohémského nočního života sleduje osudy tanečnice, která se vydává hledat své ztracené sourozence. Její pátrání postupně odhaluje velké lásky i temné pařížské podsvětí. Režie se ujal Louis Choquette podle scénáře Brigitte Bémolové. V hlavních rolích se představují Alice Dufourová, Victor Meutelet, Claire Romainová a Hugo Becker. Minisérie sází na věrnou dobovou výpravu, výrazné herecké výkony i atmosféru legendárního Montmartru.
Streamovačky: Montmartre (dostupné v iVysílání)
Historická minisérie Montmartre zavádí diváky do pulzující Paříže na konci 19. století. V kulisách slavné čtvrti plné kankánu, umění i bohémského nočního života sleduje osudy tanečnice, která se vydává hledat své ztracené sourozence. Její pátrání postupně odhaluje velké lásky i temné pařížské podsvětí. Režie se ujal Louis Choquette podle scénáře Brigitte Bémolové. V hlavních rolích se představují Alice Dufourová, Victor Meutelet, Claire Romainová a Hugo Becker. Minisérie sází na věrnou dobovou výpravu, výrazné herecké výkony i atmosféru legendárního Montmartru.
Film: Mouchy, česká premiéra 16. července
Ačkoliv na sebe tento týden v kinech strhává pozornost hlavně Odyssea, filmový epos režiséra Christophera Nolana, neznamená to, že by k vidění nebyly i jiné zajímavé kousky. Jedním z nich je mexické drama Mouchy režiséra Fernanda Eimbckeho. Olga žije poklidným životem v Mexico City, který naruší nový podnájemník se svým devítiletým synem Cristianem. Z počáteční nevraživosti se postupně rodí nečekané pouto, jež stárnoucí ženě a dítěti pomůže překonat vlastní uzavřenost a znovu objevit radost z obyčejných okamžiků. V hlavních rolích se představí Teresa Sánchezová, Hugo Ramírez a mladý Bastian Escobar. Režisér Fernando Eimbcke, známý snímky Jezero Tahoe či Sandwich klub, sází na civilní herectví, jemný humor a komorní vyprávění. Snímek získal nadšené ohlasy z filmových festivalů.
Hudba: Lords of the Trident, Metro Music Bar, Brno, 17. července
Metalový vlak z amerického Wisconsinu! Lords of the Trident si za léta vybudovali pověst formace, která vedle technicky precizní hry sází také na výraznou fantasy estetiku a koncerty připomínající velkolepé metalové dobrodružství s piráty nebo vikingy. To vše doprovodí hutná kytarová sóla a chytlavé melodie. Lords of the Trident si navíc zakládají na pořádné dávce nadsázky a sebeironie, která prostupuje jejich hudbou i vystupováním. Přestože jejich texty i vizuální styl čerpají z hrdinských fantasy světů, na pódiu jde především o poctivý, hlasitý a zábavný metal. Někdy není ke spokojenosti potřeba nic víc.
Divadlo: Chlapi sobě, Letní scény Vyšehrad a Tvrz Divice, reprízy 17. 7. a 18. 7. od 20 hodin
Čtyři muži, kteří sdílejí společné bydlení a věří, že našli vytoužený klid od životních komplikací, brzy zjistí, že minulost ani rodinné vazby se jen tak obejít nedají. Najednou se objeví nečekaný příbuzný a roztáčí se spirála zmatků a komických situací. Režie, scénografie i úpravy textu se ujal Šimon Caban, který inscenaci vtiskl svižné tempo. V čele obsazení stojí Oldřich Navrátil jako Bedřich, dále Filip Blažek, Michal Slaný nebo Roman Štabrňák.
Výstava: Zbyněk Sekal – Soukromá věc, Muzeum umění Olomouc, 1. 7. až 4. 10. 2026
Nová expozice mapuje průřez tvorbou významného poválečného umělce Zdeňka Sekala a nabízí jeho díla od raných plastik přes charakteristické asambláže až po pozdní dřevěné a měděné schránky. Zároveň přibližuje autorův vnitřní svět formovaný válečnými zkušenostmi, samotou i celoživotním hledáním řádu. Sekal byl nejen sochařem, ale také překladatelem a myslitelem, jehož tvorba se pohybovala na pomezí existencialismu a takzvaného informelu. Kurátoři proto kladou důraz nejen na výtvarnou stránku jeho díla, ale i na způsob, jakým přemýšlel o světě a vlastní existenci. Návštěvníci si mohou poslechnout autentické ukázky z jeho deníků nebo si je přečíst přímo v prostoru galerie.
ŽIVĚ Americké útoky na Írán pokračují, Teherán znovu udeřil na státy Perského zálivu
Americká armáda v pátek brzy ráno SELČ oznámila, že dokončila další rozsáhlou vlnu úderů proti Íránu, v nichž pokračovala již šestou noc v řadě. Podle íránských státních médií při nich bylo zasaženo mimo jiné pět mostů v jižním Íránu, zahynulo při tom sedm lidí. Odvetným vzdušným útokům Teheránu v noci čelily Kuvajt a opakovaně také Bahrajn a Katar, informovaly agentury s odvoláním na tamní úřady.
Hypotéky v červnu zdražily, sazby zamířily vzhůru
Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za 48,9 miliardy korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32 procent, proti květnu se objem hypoték snížil o sedm procent. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o čtyři procenta na 36,5 miliardy korun.
Stavební úřad uložil Turkovi pokuty za stavby bez povolení
Stavební úřad uložil čestnému prezidentovi Motoristů a poslanci Filipovi Turkovi pokuty v celkové výši 200 tisíc korun v případu dvou staveb, které postavil bez stavebního povolení. Jeden přestupek označil za nedbalost, druhý za úmysl. O sankcích rozhodl stavební odbor Úřadu městské části Praha 15 ve dvou samostatných správních řízeních, uvedl v pátek web Seznam Zprávy.
Trump obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii USA
Americký prezident Donald Trump v projevu k národu ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ) obvinil Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v historii a současně oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů, které podle něj odhalí „šokující“ slabiny a zranitelnost volebního systému ve Spojených státech.
„Síla byla taková, že bourala stany." Čechy při unikátním výstupu překvapila lavina
Po osmi letech jsou zpátky. Horolezci Marek Holeček a Tomáš Petreček se v následujících týdnech pokusí zdolat unikátní cestou Rupálskou stěnu deváté nejvyšší osmitisícovky světa Nanga Parba. Při aklimatizačních výšlapech už je překvapila i lavina.