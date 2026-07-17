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Kultura

Nenechte si ujít: Festivalový drahokam Mouchy či Chlapi sobě pod otevřeným nebem

Jaroslav Totušek

Bída a lesk umělecké Paříže v minisérii Montmartre, mexický snímek Mouchy, který se stal miláčkem filmových festivalů, fantasy dobrodružství s ostrými kytarovými riffy na koncertě Lords of the Trident, rozpustilá divadelní komedie Chlapi sobě na letní scéně i výstava umělce Zbyňka Sekala, jehož dílo formovaly válečné zkušenosti.

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Streamovačky: Montmartre (dostupné v iVysílání)

Z francouzského seriálu Montmartre (2026).
Z francouzského seriálu Montmartre (2026).Foto: Česká televize

Historická minisérie Montmartre zavádí diváky do pulzující Paříže na konci 19. století. V kulisách slavné čtvrti plné kankánu, umění i bohémského nočního života sleduje osudy tanečnice, která se vydává hledat své ztracené sourozence. Její pátrání postupně odhaluje velké lásky i temné pařížské podsvětí. Režie se ujal Louis Choquette podle scénáře Brigitte Bémolové. V hlavních rolích se představují Alice Dufourová, Victor Meutelet, Claire Romainová a Hugo Becker. Minisérie sází na věrnou dobovou výpravu, výrazné herecké výkony i atmosféru legendárního Montmartru.

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ŽIVĚ Americké útoky na Írán pokračují, Teherán znovu udeřil na státy Perského zálivu

Americká armáda v pátek brzy ráno SELČ oznámila, že dokončila další rozsáhlou vlnu úderů proti Íránu, v nichž pokračovala již šestou noc v řadě. Podle íránských státních médií při nich bylo zasaženo mimo jiné pět mostů v jižním Íránu, zahynulo při tom sedm lidí. Odvetným vzdušným útokům Teheránu v noci čelily Kuvajt a opakovaně také Bahrajn a Katar, informovaly agentury s odvoláním na tamní úřady.

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Hypotéky v červnu zdražily, sazby zamířily vzhůru

Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za 48,9 miliardy korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32 procent, proti květnu se objem hypoték snížil o sedm procent. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o čtyři procenta na 36,5 miliardy korun.

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Americký prezident Donald Trump.
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Trump obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii USA

Americký prezident Donald Trump v projevu k národu ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ) obvinil Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v historii a současně oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů, které podle něj odhalí „šokující“ slabiny a zranitelnost volebního systému ve Spojených státech.

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