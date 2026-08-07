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Kultura

Nenechte si ujít: Emotivní komedie o basketu či londýnská Morcheeba v SaSaZu

Jaroslav Totušek

Druhé pokračování divácky oblíbeného filmu Ďábel nosí Pradu na platformě Disney+, francouzské komediální drama ze sportovního prostředí od producentů Nedotknutelných, narozeninový koncert populární britské Morcheeby, legendární semaforský Jonáš a tingl-tangl na letní scéně hradu Kašperk či výstava sochaře Richarda Štipla v Kroměříži.

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Streamovačky: Ďábel nosí Pradu 2 (Disney+)

Meryl Streepová jako šéfka módního magazínu Runway Miranda a Anne Hathawayová v roli Andy ve filmu Ďábel nosí Pradu 2.
Meryl Streepová jako šéfka módního magazínu Runway Miranda a Anne Hathawayová v roli Andy ve filmu Ďábel nosí Pradu 2.Foto: Falcon

Nekompromisní svět vysoké módy se po dvaceti letech od prvního dílu vrátil. Nesmlouvavá Miranda Priestlyová stále vede legendární magazín Runway, tentokrát však musí čelit nové digitální éře i rychle se měnícím pravidlům módního průmyslu. Nečekané okolnosti navíc přivedou zpět novinářku Andy Sachsovou, která si mezitím vybudovala vlastní kariéru mimo redakci. Do svých ikonických rolí se vracejí Meryl Streepová, Anne Hathawayová, Emily Bluntová a Stanley Tucci, kteří znovu dokazují, proč se původní film stal moderní klasikou. Pokračování sází na nostalgii, humor, ale i konfrontaci známého prostředí s moderními trendy, jako jsou sociální sítě nebo umělá inteligence.

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FILE PHOTO: Views of Bab el-Mandeb strait as Yemen's Iran-aligned Houthis join Iran conflict

ŽIVĚ Jemenští Húsíové při útoku v Saúdské Arábii zranili 11 civilistů

Při útoku jemenských húsíjských povstalců v saúdskoarabské oblasti Nadžrán bylo zraněno 11 civilistů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Rijádem vedená vojenská koalice, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Oblast leží v těsné blízkosti hranic s Jemenem. Mezi zraněnými je sedm občanů Saúdské Arábie včetně ženy a čtyřletého dítěte, dva Egypťané, Jemenec a Pákistánec.

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