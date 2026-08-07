Nenechte si ujít: Emotivní komedie o basketu či londýnská Morcheeba v SaSaZu

Druhé pokračování divácky oblíbeného filmu Ďábel nosí Pradu na platformě Disney+, francouzské komediální drama ze sportovního prostředí od producentů Nedotknutelných, narozeninový koncert populární britské Morcheeby, legendární semaforský Jonáš a tingl-tangl na letní scéně hradu Kašperk či výstava sochaře Richarda Štipla v Kroměříži.
Streamovačky: Ďábel nosí Pradu 2 (Disney+)
Nekompromisní svět vysoké módy se po dvaceti letech od prvního dílu vrátil. Nesmlouvavá Miranda Priestlyová stále vede legendární magazín Runway, tentokrát však musí čelit nové digitální éře i rychle se měnícím pravidlům módního průmyslu. Nečekané okolnosti navíc přivedou zpět novinářku Andy Sachsovou, která si mezitím vybudovala vlastní kariéru mimo redakci. Do svých ikonických rolí se vracejí Meryl Streepová, Anne Hathawayová, Emily Bluntová a Stanley Tucci, kteří znovu dokazují, proč se původní film stal moderní klasikou. Pokračování sází na nostalgii, humor, ale i konfrontaci známého prostředí s moderními trendy, jako jsou sociální sítě nebo umělá inteligence.
Streamovačky: Ďábel nosí Pradu 2 (Disney+)
Nekompromisní svět vysoké módy se po dvaceti letech od prvního dílu vrátil. Nesmlouvavá Miranda Priestlyová stále vede legendární magazín Runway, tentokrát však musí čelit nové digitální éře i rychle se měnícím pravidlům módního průmyslu. Nečekané okolnosti navíc přivedou zpět novinářku Andy Sachsovou, která si mezitím vybudovala vlastní kariéru mimo redakci. Do svých ikonických rolí se vracejí Meryl Streepová, Anne Hathawayová, Emily Bluntová a Stanley Tucci, kteří znovu dokazují, proč se původní film stal moderní klasikou. Pokračování sází na nostalgii, humor, ale i konfrontaci známého prostředí s moderními trendy, jako jsou sociální sítě nebo umělá inteligence.
Film: Americký sen, česká premiéra 6. srpna
Nové francouzské komediální drama přináší skutečný příběh Jérémyho a Bouny, kteří navzdory předsudkům a nepřízni osudu dokázali změnit dějiny basketbalu. Novinka producentů celosvětového hitu Nedotknutelní (2011) sleduje jejich cestu za vysněným životem v USA a připomíná, že odhodlání, talent i odvaha mohou pokořit i zdánlivě nepřekonatelné překážky. Režie sází na silné emoce, inspirativní vyprávění i autentické zachycení skutečných událostí. V hlavních rolích se představují Raphaël Quenard a Jean-Pascal Zadi, kteří ztvárňují dvojici outsiderů usilujících o průlom ve světě profesionálního sportu. Vedle sportovního motivu film klade důraz také na téma přátelství, vytrvalosti a ceny úspěchu.
Hudba: Morcheeba, SaSaZu, Praha, 9. srpna
Populární britská formace slaví 30 let a při té příležitosti se znovu představí v Praze. Kapela kolem zpěvačky Skye Edwardsové a multiinstrumentalisty Rosse Godfreyho patří k průkopníkům trip hopu a downtempa, přesto se nikdy neuzavřela do jediné žánrové škatulky. Během tří dekád vydala Morcheeba řadu úspěšných alb včetně Big Calm, Charango nebo zatím posledního Escape the Chaos a po světě prodala přes deset milionů nahrávek. Na pražském koncertě zazní jak nesmrtelné skladby jako The Sea, Rome Wasn't Built in a Day či Otherwise, tak i jejich novější počiny.
Divadlo: Jonáš a tingl-tangl, hrad Kašperk, nejbližší reprízy 7., 8. a 9. srpna od 21 hodin
Legendární komedie se zpěvy od Suchého a Šlitra pobaví i po letech. Jonáš se se svou kapelou vrací na letní scénu v citlivém nastudování Spolku Kašpar. Režisér Jakub Špalek vzdává hold jedné z nejslavnějších semaforských her, aniž by se snažil o její modernizaci za každou cenu. Diváci se mohou těšit na nestárnoucí písně, humor i nostalgickou atmosféru 60. let. V hlavní roli Jonáše se představí Petr Lněnička, hudební doprovod obstará klavírista Petr Malásek a na scéně je doplňují Adéla Zatloukalová, Iris Kristeková nebo Eliška Bašusová spolu s živou kapelou.
Výstava: Richard Štipl – La petit mort, Galerie Pekelné sáně, Kroměříž, 10. 7. až 27. 9. 2026
Malá smrt jako výchozí bod pro umění. Nová výstava představuje sochaře Richarda Štipla jako jednoho z nejsvébytnějších českých umělců. Autor tentokrát vystavuje monumentální reliéfy inspirované antickou a křesťanskou ikonografií, které propojuje se současnými tématy moci, manipulace, touhy i lidské zranitelnosti. Název výstavy odkazuje k francouzskému výrazu „la petite mort“, jenž označuje jak extatický okamžik vytržení, tak symbolickou proměnu člověka. Právě motivy cykličnosti života, osobní transformace a neustálého střetu slasti s utrpením prostupují celou expozicí a odrážejí se ve Štiplových řemeslně mistrně provedených dílech.
Itálie dostala ultimátum: do neděle musí zrušit kontroly cestujících ze Španělska
Španělská vláda v pátek pohrozila Itálii, že zavede odvetná opatření vůči cestujícím z Itálie, pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. V pátek o tom napsal deník El País.
Komentář: Babišova vláda tiše chystá velké politické změny. Kryjí je kulturní války
„Je to celé vymyšlené jen pro velké agropodniky, které žijí na pronajaté půdě. Jsme kategoricky proti,“ řekl šéf Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek redakci Aktuálně.cz k chystané vládní novele, která by zavedla povinné předkupní právo na pronajatou zemědělskou půdu.
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Při útoku jemenských húsíjských povstalců v saúdskoarabské oblasti Nadžrán bylo zraněno 11 civilistů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Rijádem vedená vojenská koalice, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Oblast leží v těsné blízkosti hranic s Jemenem. Mezi zraněnými je sedm občanů Saúdské Arábie včetně ženy a čtyřletého dítěte, dva Egypťané, Jemenec a Pákistánec.
Zpěvačka Charlotte Gott zveřejnila videoklip ke svému třetímu singlu Paris
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