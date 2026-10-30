Nenechte si ujít: Dokument o konci uhelné těžby či fotografie lidí ze Žižkova 70. let

Dokumentární film mapující konec těžby černého uhlí na Ostravsku, úchvatný animovaný příběh od renomovaného studia Laika, velkolepá hudební oslava v podobě festivalu Prague Sounds, divadelní inscenace Anatomie sebevraždy nebo fotografická výstava nabízející černobílý pohled do žižkovských domácností 70. let.
Streamovačky: Konec jedné éry (iVysílání ČT)
Čtvrt tisíciletí těžby černého uhlí na Ostravsku se uzavírá a s ním i kapitola života tisíců horníků. Dokument režiséra Marcela Petrova sleduje poslední roky dolování prostřednictvím party havířů z dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Pod vedením předáka Vladimíra Slíže se chlapi, kteří spolu strávili více než deset let, dál spouštějí hluboko pod zem a razí chodby v místech, kde se těžba pomalu chýlí ke konci. Symbolické vyvezení posledního vozíku s uhlím 4. února 2026 znamenalo definitivní tečku za těžbou černého uhlí v České republice. Film je tak nejen portrétem černouhelné hornické profese, ale i pomyslným rozloučením s černou historii tohoto regionu.
Streamovačky: Konec jedné éry (iVysílání ČT)
Čtvrt tisíciletí těžby černého uhlí na Ostravsku se uzavírá a s ním i kapitola života tisíců horníků. Dokument režiséra Marcela Petrova sleduje poslední roky dolování prostřednictvím party havířů z dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Pod vedením předáka Vladimíra Slíže se chlapi, kteří spolu strávili více než deset let, dál spouštějí hluboko pod zem a razí chodby v místech, kde se těžba pomalu chýlí ke konci. Symbolické vyvezení posledního vozíku s uhlím 4. února 2026 znamenalo definitivní tečku za těžbou černého uhlí v České republice. Film je tak nejen portrétem černouhelné hornické profese, ale i pomyslným rozloučením s černou historii tohoto regionu.
Film: Wildwood: Tajemství zakázaného lesa, premiéra 29. října
Jednou za čas se v kinech objeví animovaný hit, který ohromí kritiky po celém světě. Wildwood se stal jedním z nich. Příběh zavádí diváky do divočiny nedaleko amerického Portlandu, kam se dospívající Prue vydává zachránit svého mladšího bratra, kterého uneslo hejno vran. Prue a její spolužák Curtise se tak dostávají mezi mluvící zvířata, divoké válečníky i tajemné bytosti. Proti nim stojí zlověstná královna, jejíž plány ohrožují celý les. Za filmem stojí americké nezávislé animační studio Laika, které si získalo pověst jednoho z nejvýraznějších průkopníků současné stop-motion animace díky snímkům Koralína a svět za tajnými dveřmi, Norman a duchové nebo Kubo a kouzelný meč. Režie se ujal Travis Knight, šéf studia a autor posledně jmenovaného filmu, scénář napsal Chris Butler.
Hudba: Festival Prague Sounds, Praha, 2. až 22. listopadu
Multižánrový festival Prague Sounds letos slaví třicet let. Oslavy zahájí 2. listopadu v multimediální galerii Signal Space vystoupením newyorského smyčcového kvarteta Brooklyn Rider. To představí výběr skladeb minimalistického skladatele Philipa Glasse v doprovodu audiovizuálních projekcí studia Lunchmeat. Hned 5. listopadu pak nabídne večer Choice pod kuratelou hudebníka Ondřeje Pivce, jenž propojí nastupující české talenty s britským saxofonistou a klarinetistou Shabakou Hutchingsem. Za pozornost stojí také návrat japonské pianistky Hiromi, která 10. listopadu po čtrnácti letech znovu zahraje v Praze, tentokrát s bubeníkem Simonem Phillipsem a baskytaristou Jamesem Genusem. Hudební festival pokračuje až do 22. listopadu a jeho kompletní program je k nalezení na festivalovém webu.
Divadlo: Anatomie sebevraždy, Městská divadla pražská (Divadlo Rokoko), nejbližší reprízy 6. 11. a 25. 11. od 19 hodin
Mezinárodně úspěšná hra vypráví o tom, co si mezi sebou předáváme, a také o tom, jak pod nánosem minulosti začít konečně svobodně dýchat a najít štěstí. Tři generace žen. Jejich životy se na jevišti odehrávají současně, přestože každá patří do jiné doby. Všechny hledají odvahu žít po svém. První se stane matkou a zjišťuje, že život se nezačne odvíjet podle slibovaného scénáře. Druhá se snaží najít vlastní cestu navzdory tomu, co zdědila. Třetí se rozhodne, že některé věci nebude opakovat vůbec. V režii Mariána Amslera se představí Nina Fridrichová, Gabriela Míčová, Petra Tenorová, Viktor Dvořák a další.
Výstava: Iren Stehli – Lidé, doma. Praha, 70. léta, Ateliér Josefa Sudka, 28. 10. až 6. 12. 2026
Jak se žilo na pražském Žižkově v 70. letech minulého století? Švýcarská fotografka Iren Stehli zachycovala na první pohled zcela všední život v jedné z nejrušnějších městských čtvrtí. Nová výstava představuje její méně známé fotografické cykly Lidé a Doma, v nichž autorka portrétovala místní obyvatele před jejich domy i v soukromí jejich bytů. Stehli vyrůstala v Curychu v česko-švýcarském prostředí a do Prahy ji přivedl zájem o zdejší kulturu i každodennost. Na FAMU studovala fotografii pod vedením významné historičky a teoretičky Anny Fárové, která se stala její dlouholetou mentorkou. Právě na Žižkově pak vznikala řada jejích fotografických cyklů, včetně známého časosběrného projektu Libuna, v němž po desetiletí sledovala život jedné ženy a její rodiny.
ŽIVĚ Kyjev čelil dalšímu ruskému raketovému útoku, nejméně jeden člověk zahynul
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo ve čtvrtek večer dalšímu ruskému raketovému útoku, který poškodil několik budov, uvedl starosta Vitalij Kličko. Podle kyjevské vojenské správy zahynul nejméně jeden člověk. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve čtvrtek mimoto podle agentury Reuters uvedla, že dronový útok zabil jednoho ze zaměstnanců ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží.
Blížíme se dnu, slušnost už nestačí. Babiš přichází o přízeň, říká Cibulka k protestům
Moderátor Aleš Cibulka se po nedělní demonstraci neomlouvá za ostrá slova vůči vládním politikům. Podle něj sami posunuli hranice veřejné debaty a na pohrdání není třeba reagovat zdvořile. V rozhovoru mluví také o obavách o nezávislost veřejnoprávních médií a o setkání s ministrem kultury Otou Klempířem.
Gandalf se loučí s Picardem. Zmínil poslední společný film, který lidé ještě neviděli
Před 50 lety ho přemlouval, ať do Hollywoodu vůbec nejezdí, nyní se s ním dojemně loučí. Legendární herec Ian McKellen, tvář Gandalfa a Magneta, vzdal hold kamarádovi Patricku Stewartovi, který zemřel ve věku 86 let. Ve svém vzkazu McKellen připomněl i poslední Stewartovu roli ve filmu, který veřejnost ještě neviděla. Oba si totiž zahráli v Avengers: Doomsday, který ke konci roku zamíří do kin.
Pracovnice českého velvyslanectví zemřela po srážce s autem v Jeruzalémě
V Jeruzalémě zemřela pracovnice tamní pobočky českého velvyslanectví v Izraeli. Zahynula při dopravní nehodě. Informaci Českého rozhlasu Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničích věcí Adam Čörgő.
Nový objev ve vesmíru. Za Plutem možná obíhá kolem Slunce další trpasličí planeta
Za oběžnou dráhou Pluta možná obíhá kolem Slunce další trpasličí planeta. Ledové těleso astronomové označili 2026 ED138 a objevili ho s pomocí teleskopu umístěného v Chile. K potvrzení toho, že jde skutečně o trpasličí planetu, jsou však zapotřebí další pozorování, napsala agentura Reuters.