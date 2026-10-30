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Kultura

Nenechte si ujít: Dokument o konci uhelné těžby či fotografie lidí ze Žižkova 70. let

Jaroslav Totušek
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Dokumentární film mapující konec těžby černého uhlí na Ostravsku, úchvatný animovaný příběh od renomovaného studia Laika, velkolepá hudební oslava v podobě festivalu Prague Sounds, divadelní inscenace Anatomie sebevraždy nebo fotografická výstava nabízející černobílý pohled do žižkovských domácností 70. let.

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Streamovačky: Konec jedné éry (iVysílání ČT)

Z dokumentu Konec jedné éry.
Z dokumentu Konec jedné éry.Foto: Česká televize – Martin Popelář

Čtvrt tisíciletí těžby černého uhlí na Ostravsku se uzavírá a s ním i kapitola života tisíců horníků. Dokument režiséra Marcela Petrova sleduje poslední roky dolování prostřednictvím party havířů z dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Pod vedením předáka Vladimíra Slíže se chlapi, kteří spolu strávili více než deset let, dál spouštějí hluboko pod zem a razí chodby v místech, kde se těžba pomalu chýlí ke konci. Symbolické vyvezení posledního vozíku s uhlím 4. února 2026 znamenalo definitivní tečku za těžbou černého uhlí v České republice. Film je tak nejen portrétem černouhelné hornické profese, ale i pomyslným rozloučením s černou historii tohoto regionu.

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