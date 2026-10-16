Nenechte si ujít: Dokument o kapele Oasis či koncert uznávaného amerického jazzmana

Dokumentární film o největším hudebním comebacku posledních let, společenské drama režiséra Zvjaginceva, které získalo ocenění z Cannes, koncert jednoho z největších jazzových talentů dneška, legendární filmový muzikál Dáma na kolejích na prknech Fidlovačky nebo rozsáhlá výstava svérázné francouzské výtvarnice, jež zkoumá identitu, gender i emoce.
Streamovačky: Oasis: Don't Look Back in Anger (Disney+)
Návrat bratrů Liama a Noela Gallagherových na společné pódium pod hlavičkou Oasis patřil k největším hudebním událostem roku 2025. Dokument Oasis: Don’t Look Back In Anger zachycuje jejich comebackové turné Oasis Live ’25 a nabízí pohled na kapelu z míst, kam se běžný divák nedostal. Působivý dokumentární film nejen pro hudební fanoušky vznikl podle námětu scenáristy a producenta Stevena Knighta, autora seriálu Gangy z Birminghamu, režírovali jej Dylan Southern a Will Lovelace. Jeho největším lákadlem jsou první společné rozhovory Liama a Noela po více než dvaceti letech.
Streamovačky: Oasis: Don't Look Back in Anger (Disney+)
Návrat bratrů Liama a Noela Gallagherových na společné pódium pod hlavičkou Oasis patřil k největším hudebním událostem roku 2025. Dokument Oasis: Don’t Look Back In Anger zachycuje jejich comebackové turné Oasis Live ’25 a nabízí pohled na kapelu z míst, kam se běžný divák nedostal. Působivý dokumentární film nejen pro hudební fanoušky vznikl podle námětu scenáristy a producenta Stevena Knighta, autora seriálu Gangy z Birminghamu, režírovali jej Dylan Southern a Will Lovelace. Jeho největším lákadlem jsou první společné rozhovory Liama a Noela po více než dvaceti letech.
Film: Minotaur, česká premiéra 15. října
Úspěšný podnikatel Gleb má politické konexe, rodinu i luxusní dům u vody, a přesto se jeho zdánlivě pevný svět začíná rozpadat. V Rusku roku 2022 čelí tlaku, aby udržel svou firmu v chodu, zatímco je nucen několik svých zaměstnanců poskytnout armádě a poslat je do války. Zároveň v něm narůstá podezření, že mu je manželka Galina nevěrná. Je čas na osudový krok… Snímek natočil ruský režisér Andrej Zvjagincev, autor oceňovaných filmů Návrat, Jelena, Leviatan a Nemilovaní. V hlavních rolích se představí Dmitrij Mazurov jako Gleb a Iris Lebeděvová jako Galina. Doplňují je Juris Žagars, Varvara Šmykova, Boris Kudrin a Anatolij Bělyj. Snímek na festivalu v Cannes obdržel cenu poroty.
Hudba: Sachal Vasandani, Cabaret des Péchés, Brno, 20. října
Technická dokonalost a ryzí emoce. V hudbě Sachala Vasandaniho, jednoho z nejznámějších jazzových hlasů dneška, se potkává klasický jazz s moderním soulem a funkem, přičemž vedle energických, rytmicky výrazných skladeb dostávají prostor i osobní balady. Během své kariéry spolupracoval například s Wyntonem Marsalisem, Bobbym McFerrinem nebo Miltonem Nascimentem a vedle koncertování se věnuje také jazzovému vzdělávání. V Brně Vasandani představí album Best Life Now, jehož skladby se zaměřují na téma vztahů a proměnlivosti moderní lásky. Na koncertě pořádaném v rámci JazzFestu Brno zároveň vystoupí i virtuózní česká zpěvačka Marta Kloučková a neméně dobrý kytarista David Dorůžka.
Divadlo: Dáma na kolejích, Divadlo Na Fidlovačce, Praha, nejbližší reprízy 20. 10. a 6. 11. od 19 hodin
Co udělá tramvajačka Marie, když při cestě Prahou přistihne svého manžela v náručí jiné ženy? Dáma na kolejích je divadelní adaptací stejnojmenného filmového muzikálu Vratislava Blažka. V Divadle Na Fidlovačce ji režíroval Lukáš Pečenka a o dramaturgii se postarala Adéla Vondráková. Vedle známých melodií zazní i nové písně, které pro inscenaci napsali Petr Malásek a Václav Kopta. V hlavních rolích Marie a Václava Kučerových se představují Vendula Příhodová a Ivan Lupták, boxera Béďu hraje Lukáš Rous. Dvojici svérázných našeptávačů ztvárňují Milan Peroutka či Petr Kolman a Martin Überall.
Výstava: Annette Messager – Tragikomedie, Kunsthalle, Praha, 8. 10. 2026 až 28. 2. 2027
Něha, hravost i znepokojení, to jsou znaky tvorby francouzské umělkyně Annette Messagerové. Z látek, fotografií, hraček či plyšových zvířat skládá instalace, koláže a kresby, v nichž zkoumá tělo, identitu, gender i lidské emoce. Výstava sleduje hlavní témata autorčiny tvorby napříč několika dekádami, od ironického zpochybňování stereotypů spojených se ženami až po fantaskní postavy čarodějnic, monster a hrdinek, které se stávají symbolem svobody a sebeurčení. Messagerová reprezentovala Francii na Benátském bienále v roce 2005, kde získala Zlatého lva za nejlepší národní pavilon, a její díla vystavovaly instituce jako Centre Pompidou nebo newyorské MoMA.
Kováč otevřeně popsal, co sráží Plzeň. Bolí to, prohlásil
Nebral si servítky, trenér fotbalistů Plzně Radoslav Kováč věděl, že prohra 1:2 s Ferencvárosem Budapešť v Evropské lize byla úplně zbytečná.
Lula stahuje náskok Bolsonara v průzkumech, voličům v Brazílii slibuje mnohé ústupky
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva snížil deset dní před rozhodujícím druhým kolem prezidentských voleb ztrátu v průzkumech voličských preferencí na svého vyzyvatele Flávia Bolsonara. Dva průzkumy z posledních dvou dnů dávají levicovému prezidentovi shodně o dva procentní body méně než jeho pravicovému sokovi.
ŽIVĚ V Česku v pátek začne druhé kolo senátních voleb, vzejde z nich 22 senátorů
V Česku se v pátek a v sobotu uskuteční finále letošních senátních voleb, z nichž vzejde 22 nových nebo staronových senátorů. Hlasovat už nebudou voliči ze zbývajících pěti senátních obvodů, v nichž se letos volilo, neboť si senátory vybrali zkraje minulého víkendu v úvodním volebním kole. Hlasovat může zhruba 2,25 milionu lidí.
Italská premiérka se rozohnila. Zpražila Trumpa a vzpomněla temnou kapitolu českých dějin
Zkritizovala Donalda Trumpa i domácí kritiky pomoci Ukrajině a připomněla osud pražského jara 1968. Italská premiérka Giorgia Meloniová se v parlamentu opět projevila jako klíčový protiruský jestřáb. Na sociálních sítích jí vzápětí poděkoval Volodymyr Zelenskyj. Energická šéfka italské vlády naopak rozzuřila mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Mariji Zacharovovou.
ŽIVĚ Bílý dům Ukrajině omezil využívání systému Starshield, který pomáhá v navádění dronů
Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.