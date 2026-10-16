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Kultura

Nenechte si ujít: Dokument o kapele Oasis či koncert uznávaného amerického jazzmana

Jaroslav Totušek
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Dokumentární film o největším hudebním comebacku posledních let, společenské drama režiséra Zvjaginceva, které získalo ocenění z Cannes, koncert jednoho z největších jazzových talentů dneška, legendární filmový muzikál Dáma na kolejích na prknech Fidlovačky nebo rozsáhlá výstava svérázné francouzské výtvarnice, jež zkoumá identitu, gender i emoce.

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Streamovačky: Oasis: Don't Look Back in Anger (Disney+)

Z dokumentu Oasis: Don't Look Back in Anger (2026).
Z dokumentu Oasis: Don't Look Back in Anger (2026).Foto: Disney+

Návrat bratrů Liama a Noela Gallagherových na společné pódium pod hlavičkou Oasis patřil k největším hudebním událostem roku 2025. Dokument Oasis: Don’t Look Back In Anger zachycuje jejich comebackové turné Oasis Live ’25 a nabízí pohled na kapelu z míst, kam se běžný divák nedostal. Působivý dokumentární film nejen pro hudební fanoušky vznikl podle námětu scenáristy a producenta Stevena Knighta, autora seriálu Gangy z Birminghamu, režírovali jej Dylan Southern a Will Lovelace. Jeho největším lákadlem jsou první společné rozhovory Liama a Noela po více než dvaceti letech.

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ŽIVĚ V Česku v pátek začne druhé kolo senátních voleb, vzejde z nich 22 senátorů

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US-Russia deal on diesel is 'very risky choice,' Italian PM Meloni says
US-Russia deal on diesel is 'very risky choice,' Italian PM Meloni says
US-Russia deal on diesel is 'very risky choice,' Italian PM Meloni says

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Ukrajina
Ukrajina
Ukrajina

ŽIVĚ Bílý dům Ukrajině omezil využívání systému Starshield, který pomáhá v navádění dronů

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