Nenechte si ujít: Dobrodružný film Tenzing či inscenace o nejčastějších lžích

Snímek o dobývání nejvyšší hory světa, filmový návrat legendární Godzilly, přímočarý rock kapely Eagles of Death Metal, komponovaný večer taneční skupiny Dekkadancers na téma lhaní nebo výstava koláží, dřevorytů a keramických reliéfů Evy Yurkové.
Streamovačky: Tenzing (Apple TV)
Výstup na nejvyšší horu světa pohledem toho, kdo dlouho zůstával v pozadí. Dobrodružné drama podle skutečných událostí sleduje nepálského horolezce Tenzinga Norgaye, který v roce 1953 společně s Novozélanďanem Edmundem Hillarym zdolal dosud nepokořený vrchol Mount Everestu. Cesta na vrchol však nebyla jen soubojem s nehostinnou přírodou a vlastními limity, ale také s lidskými předsudky. Snímek natočila režisérka Jennifer Peedomová, známá dokumentárními filmy z prostředí horolezectví. Tenzinga Norgaye hraje Genden Phuntsok, po jeho boku se jako Edmund Hillary představuje Tom Hiddleston (Loki, Noční manažer). V dalších rolích se objevují Willem Dafoe nebo Caitríona Balfeová.
Streamovačky: Tenzing (Apple TV)
Výstup na nejvyšší horu světa pohledem toho, kdo dlouho zůstával v pozadí. Dobrodružné drama podle skutečných událostí sleduje nepálského horolezce Tenzinga Norgaye, který v roce 1953 společně s Novozélanďanem Edmundem Hillarym zdolal dosud nepokořený vrchol Mount Everestu. Cesta na vrchol však nebyla jen soubojem s nehostinnou přírodou a vlastními limity, ale také s lidskými předsudky. Snímek natočila režisérka Jennifer Peedomová, známá dokumentárními filmy z prostředí horolezectví. Tenzinga Norgaye hraje Genden Phuntsok, po jeho boku se jako Edmund Hillary představuje Tom Hiddleston (Loki, Noční manažer). V dalších rolích se objevují Willem Dafoe nebo Caitríona Balfeová.
Film: Godzilla Minus Zero, česká premiéra 6. listopadu
Japonsko se dva roky po útoku zuřivé Godzilly snaží znovu postavit na nohy. Když už se zdá, že se obyvatelé země dočkali klidu, legendární monstrum se objeví znovu. Film navazuje na příběh Godzilla Minus One a znovu propojuje katastrofickou podívanou s osudy lidí poznamenanými druhou světovou válkou a předchozím střetem s monstrem. V hlavních rolích se vracejí Rjúnosuke Kamiki jako bývalý pilot kamikaze Kóiči Šikišima a Minami Hamabe jako jeho partnerka Noriko. Takaši Jamazaki se opět ujal režie i scénáře a navazuje na úspěch předchozího filmu, který získal Oscara za vizuální efekty.
Hudba: Eagles of Death Metal, Roxy, Praha, 12. listopadu
Kalifornští rockeři se vracejí do Prahy, aby připomněli dvacet let od vydání alba Death by Sexy. Navzdory názvu nemají Eagles of Death Metal s death metalem nic společného. Jejich tvorba stojí na přímočarém rocku, bluesových základech a výrazné všudypřítomné nadsázce. I díky tomu si dokážou podmanit každý prostor, ve kterém vystupují, ať už jde o velké stadiony, nebo menší klubové scény. Album Death by Sexy, vydané v roce 2006, patří k zásadním nahrávkám kapely a jeho výročí je příležitostí vrátit se do období, kdy si Eagles of Death Metal upevňovali své místo na alternativní rockové scéně.
Divadlo: Lži, které muži říkají, Jatka78, Praha, nejbližší reprízy 6. a 7. 11. od 19:30 hodin
Komu lžeme nejčastěji? Na to se v nové komponované inscenaci ptá soubor Dekkadancers. Dvě choreografie nabízejí odlišné pohledy na téma lži. V díle Sobě zkoumá Ondřej Vinklát, jak nás vlastní myšlenky dokážou vést, ovládat i zaslepit, zatímco Štěpán Pechar v titulní choreografii rozehrává komediální chaos na filmovém place, kde se flirtuje více než pracuje. Obě části propojuje výrazná práce s pohybem, hudbou i dalšími výrazovými prostředky. Zatímco první je beze slov a pracuje mimo jiné se světelnými a kouřovými efekty, tu druhou doplňují hlasy známých herců, mezi nimiž nechybějí Jiří Lábus, Jakub Žáček, Filip Kaňkovský nebo Radúz Mácha.
Výstava: Eva Yurková – Oáza, Gočárova galerie, Pardubice, 25. 10. 2026 až 14. 3. 2027
Eva Yurková je rodačkou ze Svitav, která ve své tvorbě propojuje grafiku, koláž a keramiku. Její práce zachycují anonymní ženská těla při koupání a odpočinku u vody, tedy v situacích spojených s relaxací, péčí o sebe i představou wellness. Vedle barevných koláží výstava nabídne dřevoryty a keramické reliéfy rozložené do úlomků, které připomínají obraz složený z nesourodých částí všedních dnů. Některé motivy výtvarnice nejprve vyřezává do dřevěné matrice a následně je převádí do tenkých silikonových reliéfů. Jiné obrazy vznikají drsným rytím do dřeva a papíru, tedy vedle křehkých barevných kompozic působí výrazněji a syrověji. Pro pardubickou výstavu umělkyně vytvořila nová, dosud jinde nevystavovaná díla.
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