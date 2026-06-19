Nenechte si ujít: Černý humor na chatě, Co je ti, holka? či Duran Duran v O2 areně

Víkend a příští dny přinášejí žánrově pestrou nabídku: lehce ujetou filmovou oddechovku Jen přes tvou mrtvolu, oceňované drama Co je ti, holka?, koncert Duran Duran, nového Straussova Netopýra v Brně či monografii Anny Zemánkové v Gočárově galerii.
Streamovačky: Jen přes tvou mrtvolu (Amazon prime)
Někdy to prostě chce oddechovou zábavu bez hlubší myšlenky. Přesně tuhle mezeru by mohla vyplnit novinka Jen přes tvou mrtvolu od Amazonu. Na první pohled jde o příběh páru, který se snaží zachránit skomírající vztah romantickým víkendem v odlehlé chatě. Jenže brzy vyjde najevo, že oba manželé mají zcela jiné plány. Každý z nich přijel s úmyslem toho druhého zabít. Když se jejich pečlivě připravené intriky začnou hroutit a do hry vstoupí další nebezpeční hráči, promění se víkend v zběsilý souboj o přežití.
Hlavní role ztvárnili Samara Weavingová a Jason Segel, kterého diváci mohou znát jako Marshalla z oblíbeného seriálu Jak jsem poznal vaši matku. Film režiséra Jormy Taccona nejspíš žádné ceny neposbírá, ale o zábavný večer u televize se postará zcela určitě.
Streamovačky: Jen přes tvou mrtvolu (Amazon prime)
Někdy to prostě chce oddechovou zábavu bez hlubší myšlenky. Přesně tuhle mezeru by mohla vyplnit novinka Jen přes tvou mrtvolu od Amazonu. Na první pohled jde o příběh páru, který se snaží zachránit skomírající vztah romantickým víkendem v odlehlé chatě. Jenže brzy vyjde najevo, že oba manželé mají zcela jiné plány. Každý z nich přijel s úmyslem toho druhého zabít. Když se jejich pečlivě připravené intriky začnou hroutit a do hry vstoupí další nebezpeční hráči, promění se víkend v zběsilý souboj o přežití.
Hlavní role ztvárnili Samara Weavingová a Jason Segel, kterého diváci mohou znát jako Marshalla z oblíbeného seriálu Jak jsem poznal vaši matku. Film režiséra Jormy Taccona nejspíš žádné ceny neposbírá, ale o zábavný večer u televize se postará zcela určitě.
Film: Co je ti, holka?, premiéra 18. června
Režisérský debut na jedničku. Slovinská režisérka a scenáristka Urška Djukić ve svém prvním celovečerním filmu citlivě zachycuje období dospívání, kdy se začínají střetávat náboženské hodnoty s vlastní identitou a očekáváním okolí. Hlavní hrdinkou je šestnáctiletá Lucia, která během letního pobytu s katolickým pěveckým sborem v italském klášteře prožívá první zakázanou lásku.
V hlavní roli se představuje mladá slovinská herečka Jara Sofija Ostanová, která svým civilním a autentickým výkonem oslovila filmové kritiky po celém světě. Snímek si získal pozornost na mezinárodních festivalech díky své působivé vizuální stránce, práci s přírodními motivy i neobvyklému propojení křesťanské symboliky se syrovou intimitou dospívání.
Hudba: Duran Duran, 24. června, Praha
Autoři nesmrtelných hitů jako Ordinary World nebo Hungry Like a Wolf se po čtrnácti letech vracejí do Česka. Kapela, která definovala podobu popu a new wave osmdesátých let, vystoupí v pražské O2 areně a posluchačům připomene, proč patří mezi nejvlivnější hudební skupiny posledních dekád.
Skupina kolem Simona Le Bona, Nicka Rhodese, Johna Taylora a Rogera Taylora prodala přes sto milionů nahrávek a její vliv dalece přesahuje hudbu. Duran Duran od počátku propojovali chytlavé melodie s výraznou vizuální estetikou a stali se jedním ze symbolů moderní popkultury. Aktuální koncert nabídne průřez bohatou kariérou kapely a dokáže, že ještě nepatří do starého železa.
Divadlo: Netopýr, premiéra 12. června (nejbližší reprízy 21. a 27. června), Janáčkovo divadlo, Brno
Co raději – chladnou vězeňskou celu, nebo honosný ples? Gabriel Eisenstein má jasno! Opereta Netopýr patří už více než sto let k vrcholům vídeňského hudebního divadla a ani dnes neztrácí nic ze svého šarmu. Nová inscenace v Janáčkově divadle připomíná nadčasovost slavného díla Johanna Strausse mladšího, který letos slaví 200 let od narození. Diváci se mohou těšit na svižnou komedii plnou převleků, záměn identit a manželských lží.
Příběh sleduje již zmíněného Eisensteina (alternují Aleš Briscein a Richard Samek), jenž se místo nástupu do vězení vydá inkognito na okázalý ples prince Orlofského. Zatímco se snaží užít si večer plný zábavy, doma se rozjíždí další zápletka, která jeho pečlivě budované alibi rychle ohrozí.
Výstava: Anna Zemánková – Plody s chutí bramborových šišek, 21. června až 28. září
Gočárova galerie v Automatických mlýnech, Pardubice
Anna Zemánková je jednou z nejvýraznějších českých umělkyň 20. století. Nová monografická výstava představuje její dílo v širších souvislostech a nabízí pohled, který překračuje tradiční zařazení autorky do oblasti art brut. Návštěvníci mohou sledovat vývoj jejího osobitého výtvarného jazyka od raných kreseb inspirovaných přírodními tvary až po pozdní práce, v nichž se organické motivy proměňují v bohatě ornamentální útvary.
Expozice ukazuje také mimořádnou šíři technik, s nimiž Zemánková pracovala. Vedle kreseb a koláží představuje díla kombinující malbu s výšivkou, korálky či textilními aplikacemi.
ŽIVĚ Ukrajinské úřady informují o mrtvých a raněných po ruských útocích
Nejméně dva lidé byli zabiti a další dva lidé zraněni při ruských útocích na Sumskou oblast na severovýchodě Ukrajiny, uvedla dnes ukrajinská policie. O šesti raněných po ruském bombardování Charkova informují v pátek místní úřady.
ŽIVĚ Hormuz se postupně otvírá, blokáda končí. Americký pakt s Íránem ožívá
Íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti ve čtvrtek potvrdila postupnou obnovu plavby v Hormuzském průlivu. Íránské úřady budou lodím vydávat povolení a budou jim stanovovat časy a trasy, aby průlivem propluly bezpečně, uvedla agentura Reuters. Írán po dobu 60 dní nebude za plavbu vybírat poplatky. S takovým postupem počítá dohoda mezi Íránem a Spojenými státy podepsaná tento týden.
Rusové nasadili nové zbraně proti obávaným dronům. Najdeme je a zničíme, věří Ukrajina
Jedna z největších ukrajinských technologických výhod čelí nové výzvě. Rusko totiž začalo nasazovat speciální systémy, které dokážou rušit satelitní síť Starlink. Právě na ní jsou závislé tisíce ukrajinských dronů, které útočí na ruskou logistiku a vyvolaly krizi především v zásobování Krymu.
Mexická starostka zinscenovala vlastní únos, aby výkupným pokryla zpronevěry
Starostka mexického města Tenancingo Nancy Nápolesová je podezřelá, že zinscenovala vlastní únos, aby získala výkupné ve výši 40 milionů pesos (asi 48,7 milionů korun), které podle vyšetřovatelů měly pokrýt zpronevěry na radnici. Starostka trvá na své nevině, obvinění kategoricky odmítá a odsuzuje jako politicky motivované, uvedla v pátek agentura AFP.
Praha zpřísňuje pravidla, 20 městských částí zakáže pyrotechniku
Zastupitelé v pátek na nočním jednání schválili novou vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. To rovnou učinilo 20 městských částí z 57. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. Vyhláška se podle radního města Adama Zábranského (Piráti) netýká profesionálních ohňostrojů.