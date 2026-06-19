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Kultura

Nenechte si ujít: Černý humor na chatě, Co je ti, holka? či Duran Duran v O2 areně

Jaroslav Totušek

Víkend a příští dny přinášejí žánrově pestrou nabídku: lehce ujetou filmovou oddechovku Jen přes tvou mrtvolu, oceňované drama Co je ti, holka?, koncert Duran Duran, nového Straussova Netopýra v Brně či monografii Anny Zemánkové v Gočárově galerii.

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Streamovačky: Jen přes tvou mrtvolu (Amazon prime)

Snímek z filmu Jen přes tvou mrtvolu
Snímek z filmu Jen přes tvou mrtvoluFoto: Amazon Prime

Někdy to prostě chce oddechovou zábavu bez hlubší myšlenky. Přesně tuhle mezeru by mohla vyplnit novinka Jen přes tvou mrtvolu od Amazonu. Na první pohled jde o příběh páru, který se snaží zachránit skomírající vztah romantickým víkendem v odlehlé chatě. Jenže brzy vyjde najevo, že oba manželé mají zcela jiné plány. Každý z nich přijel s úmyslem toho druhého zabít. Když se jejich pečlivě připravené intriky začnou hroutit a do hry vstoupí další nebezpeční hráči, promění se víkend v zběsilý souboj o přežití.

Hlavní role ztvárnili Samara Weavingová a Jason Segel, kterého diváci mohou znát jako Marshalla z oblíbeného seriálu Jak jsem poznal vaši matku. Film režiséra Jormy Taccona nejspíš žádné ceny neposbírá, ale o zábavný večer u televize se postará zcela určitě.

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