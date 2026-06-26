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Kultura

Nenechte si ujít: Atmosférický folkhoror, Bludfest či devadesátková výstava

Jaroslav Totušek

Kulturní tipy na další týden berou diváky od nejnovějšího netflixového thrilleru podle Harlana Cobena přes australský horor Leviticus až k jediné světové zastávce festivalu Bludfest v hradeckém Parku 360. Do víkendu se promítne i zájezdové uvedení Lordů Švandova divadla v brněnském amfiteátru na Kraví hoře a rozsáhlá retrospektiva uměleckého uskupení Bezhlavý jezdec v Galerii hlavního města Prahy.

Snímek z filmu Najdu si tě
Snímek z filmu Najdu si těFoto: Netflix
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Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Robotické sekačky se mění v autonomní zahradní pomocníky

Ještě před několika lety byly robotické sekačky spíše technologickou kuriozitou než plnohodnotným pomocníkem pro údržbu zahrady. Pohybovaly se náhodně, vyžadovaly instalaci obvodového drátu a jejich schopnosti končily na jednodušších, rovných plochách. Dnes se ale situace výrazně změnila.

Epidemie eboly zasáhla provincii Ituri na severovýchodě Konga, kde se vyskytuje více než 90 procent případů. Snímek zdravotníka v uprchlickém táboře Kigonze v provincii Bunia na východě země byl pořízen již 18. června, měsíc po propuknutí nákazy.
Epidemie eboly zasáhla provincii Ituri na severovýchodě Konga, kde se vyskytuje více než 90 procent případů. Snímek zdravotníka v uprchlickém táboře Kigonze v provincii Bunia na východě země byl pořízen již 18. června, měsíc po propuknutí nákazy.
Epidemie eboly zasáhla provincii Ituri na severovýchodě Konga, kde se vyskytuje více než 90 procent případů. Snímek zdravotníka v uprchlickém táboře Kigonze v provincii Bunia na východě země byl pořízen již 18. června, měsíc po propuknutí nákazy.

Epidemie eboly si v Kongu vyžádala už bezmála 1500 obětí

Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1155, uvedly ve čtvrtek tamní úřady s tím, že 304 lidí na nemoc zemřelo. Napsala to agentura Reuters. Kongo vyhlásilo epidemii eboly před šesti týdny, nejspíše ale se zpožděním.

Konec muezzinů. Dánští právníci vymýšlejí formuli, která by technicky zakázala ampliony a reprodukovaný lidský hlas svolávající muslimy k modlitbám, ale zachovala výjimku pro zvony.
Konec muezzinů. Dánští právníci vymýšlejí formuli, která by technicky zakázala ampliony a reprodukovaný lidský hlas svolávající muslimy k modlitbám, ale zachovala výjimku pro zvony.
Konec muezzinů. Dánští právníci vymýšlejí formuli, která by technicky zakázala ampliony a reprodukovaný lidský hlas svolávající muslimy k modlitbám, ale zachovala výjimku pro zvony.

Jsem v Dánsku, nebo v Islámábádu? Dánský ministr šokoval

„Člověk by neměl být na pochybách, zda při procházce Dánskem náhodou neskončil na předměstí Islámábádu,“ řekl dánský sociálnědemokratický ministr pro integraci Morten Bødskov. Zdůvodnil tím vládní plán na zavedení celonárodního zákazu veřejného svolávání k islámské modlitbě z amplionů.

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