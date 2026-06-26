Nenechte si ujít: Atmosférický folkhoror, Bludfest či devadesátková výstava

Kulturní tipy na další týden berou diváky od nejnovějšího netflixového thrilleru podle Harlana Cobena přes australský horor Leviticus až k jediné světové zastávce festivalu Bludfest v hradeckém Parku 360. Do víkendu se promítne i zájezdové uvedení Lordů Švandova divadla v brněnském amfiteátru na Kraví hoře a rozsáhlá retrospektiva uměleckého uskupení Bezhlavý jezdec v Galerii hlavního města Prahy.
Robotické sekačky se mění v autonomní zahradní pomocníky
Ještě před několika lety byly robotické sekačky spíše technologickou kuriozitou než plnohodnotným pomocníkem pro údržbu zahrady. Pohybovaly se náhodně, vyžadovaly instalaci obvodového drátu a jejich schopnosti končily na jednodušších, rovných plochách. Dnes se ale situace výrazně změnila.
Epidemie eboly si v Kongu vyžádala už bezmála 1500 obětí
Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1155, uvedly ve čtvrtek tamní úřady s tím, že 304 lidí na nemoc zemřelo. Napsala to agentura Reuters. Kongo vyhlásilo epidemii eboly před šesti týdny, nejspíše ale se zpožděním.
„Největší obžaloba stavu českého fotbalu." Schickův konec zaráží doma i ve světě
Na stávajícím mistrovství světa nebyl ani zdaleka nejstarším českým hráčem, přesto končí reprezentační kariéru. Oznámení 30letého hvězdného fotbalisty proto vyvolalo pozdvižení doma i ve světě.
Jsem v Dánsku, nebo v Islámábádu? Dánský ministr šokoval
„Člověk by neměl být na pochybách, zda při procházce Dánskem náhodou neskončil na předměstí Islámábádu,“ řekl dánský sociálnědemokratický ministr pro integraci Morten Bødskov. Zdůvodnil tím vládní plán na zavedení celonárodního zákazu veřejného svolávání k islámské modlitbě z amplionů.
ŽIVĚ Zelenskyj oznámil novou operaci s cílem přimět Rusko k ukončení války
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek po poradě s šéfem tajné služby SBU ohledně útoků ukrajinských dronů středního a dlouhého doletu v hloubi Ruska oznámil, že schválil 40denní operaci, která má Moskvu přimět k ukončení války.