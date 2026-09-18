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Kultura

Nenechte si ujít: Absurdní komedie Poeta či umění inspirované expedicí do Konga

Jaroslav Totušek
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Filmové drama o střetu vlastní identity s mateřstvím, hořká komedie o jednom svérázném básníkovi, koncert rebelského hudebního minimalisty Williama Basinského, divadelní zpracování života české myslitelky a básnířky Anny Pammerové či výstava uměleckých děl, která vznikala pod dojmem výpravy do Konžské republiky.

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Streamovačky: Miluj mě něžně (HBO Max)

Viggo Ferreira-Redier a Vicky Kriepsová ve filmu Miluj mě něžně.
Viggo Ferreira-Redier a Vicky Kriepsová ve filmu Miluj mě něžně.Foto: Tandem

Clémence žije po rozchodu s manželem v režimu střídavé péče o syna Paula a zdá se, že vše funguje bez problémů. Pak mu ale řekne o svých vztazích se ženami a dosavadní rovnováha se začne rozpadat. Paul ji odmítá vídat, manžel přestane komunikovat a spor nakonec vyústí ve svěření syna do otcovy péče. Francouzské filmové drama podle knižní předlohy natočila režisérka Anna Cezenave Cambetová (Konec jednoho léta). V hlavní roli se představuje Vicky Kriepsová, známá z Nitě z přízraků nebo Korzetu, jejího bývalého manžela pak hraje Antoine Reinartz.

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