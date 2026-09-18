Nenechte si ujít: Absurdní komedie Poeta či umění inspirované expedicí do Konga

Filmové drama o střetu vlastní identity s mateřstvím, hořká komedie o jednom svérázném básníkovi, koncert rebelského hudebního minimalisty Williama Basinského, divadelní zpracování života české myslitelky a básnířky Anny Pammerové či výstava uměleckých děl, která vznikala pod dojmem výpravy do Konžské republiky.
Streamovačky: Miluj mě něžně (HBO Max)
Clémence žije po rozchodu s manželem v režimu střídavé péče o syna Paula a zdá se, že vše funguje bez problémů. Pak mu ale řekne o svých vztazích se ženami a dosavadní rovnováha se začne rozpadat. Paul ji odmítá vídat, manžel přestane komunikovat a spor nakonec vyústí ve svěření syna do otcovy péče. Francouzské filmové drama podle knižní předlohy natočila režisérka Anna Cezenave Cambetová (Konec jednoho léta). V hlavní roli se představuje Vicky Kriepsová, známá z Nitě z přízraků nebo Korzetu, jejího bývalého manžela pak hraje Antoine Reinartz.
Streamovačky: Miluj mě něžně (HBO Max)
Clémence žije po rozchodu s manželem v režimu střídavé péče o syna Paula a zdá se, že vše funguje bez problémů. Pak mu ale řekne o svých vztazích se ženami a dosavadní rovnováha se začne rozpadat. Paul ji odmítá vídat, manžel přestane komunikovat a spor nakonec vyústí ve svěření syna do otcovy péče. Francouzské filmové drama podle knižní předlohy natočila režisérka Anna Cezenave Cambetová (Konec jednoho léta). V hlavní roli se představuje Vicky Kriepsová, známá z Nitě z přízraků nebo Korzetu, jejího bývalého manžela pak hraje Antoine Reinartz.
Film: Poeta, česká premiéra 17. září
Oscar je básník, kterému se nepodařilo stát se slavným, dospělý život tráví u matky a většinu času se potácí městem pod vlivem alkoholu. Když dostane nabídku stát se mentorem mladé Yurlady, která má pro poezii talent, objeví se před ním možná poslední šance něco ve svém životě změnit. Jenže když se lidské slabosti utrhnou ze řetězu, nezůstane kámen na kameni. Absurdní komedie režiséra a scenáristy Simóna Mesa Sota (Amparo) s ironií sleduje střet představ o umění, životě a vlastní výjimečnosti. Film v roce 2025 získal Cenu poroty v sekci Un Certain Regard na festivalu v Cannes. V hlavních rolích Gillermo Cardona, Rebeca Andradová a Ubeimar Rios.
Hudba: William Basinski, Gabriel Loci, Praha, 21. 9.
Ambientní a experimentální rock 'n' roll ve své nejlepší podobě. Basinského tvorba je postavená na pomalém proměňování zvuku, opakování a práci s pamětí. William Basinski se proslavil především projektem The Disintegration Loops, který vznikl při digitalizaci starých magnetofonových pásek. Ty se během přehrávání postupně fyzicky rozpadaly a každá další smyčka tak zněla trochu jinak. Umělec se do Prahy vrací po třech letech, tentokrát do komplexu Gabriel Loci. Právě kulisa bývalého benediktinského kláštera v Rajské zahradě může jeho minimalistickým zvukovým plochám dodat další rozměr. Basinského tvorba ostatně dávno přesáhla hranice koncertních sálů a objevuje se také v galeriích, módě nebo ve vizuálních instalacích.
Divadlo: Anna Pammer, Horácké divadlo Jihlava, nejbližší reprízy 18. 9. a 22. 9. od 19 hodin
Dnes neprávem trochu pozapomenutá Anna Pammerová žijící na přelomu 19. a 20. století byla básnířkou, myslitelkou a překladatelkou. Vzpírala se společenským očekáváním své doby a hledala vlastní cestu ke svobodě. Horácké divadlo její osud nepojímá jako klasický životopis, ale jako básnický a hudební portrét ženy, jejíž dětství v lesích, komplikované rodinné vztahy, manželství, mateřství i pozdější samota se promítají do bohaté životní mozaiky. Původní inscenaci vytvořili Emanuel Míšek a Josef Fojta jako kantátu pro sóla a sbor, režie se ujal Michal Zetel. Výraznou součástí představení je více než padesát zpěváků z Jihlavského smíšeného pěveckého sboru. V hlavní roli básnířky se představuje Kamila Zetelová.
Výstava: Umělecká expedice Kongo, Galerie Kodl, Praha, 7. 9. až 27. 9. 2026
Devět výrazných osobností české výtvarné scény (Jan Kaláb, Jan Poupě, Jan Gemrot, Denisa Krausová, Filip Kůrka, František Skála, Alžběta Jungrová, Veronika Souralová a Michal Škapa) se společně vydali do Konžské republiky. Zážitky z této neobyčejné patnáctidenní cesty vyústily ve vznik devíti uměleckých děl, která jsou svébytnou výpovědí o divoké přírodě, její zranitelnosti a odpovědnosti člověka. Abstraktní malba se tu potkává s figurací, fotografie s objektem a městský vizuální jazyk s fascinací přírodními strukturami. Předaukční výstava v Galerii Kodl bude završena následnou charitativní aukcí, která se uskuteční 27. září od 14 hodin na platformě Artslimit a jejíž výtěžek podpoří ochranu slonů ve střední Africe.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.
Mohou ovce zpomalit tání ledovců? Švýcarští vědci testují ovčí vlnu
Zatímco se Švýcarsko snaží zabránit úbytku svých ledovců, vědci provádějí v Alpách neobvyklý experiment, aby zjistili, zda může pomoci jeden z méně ceněných přírodních zdrojů: ovčí vlna. Informovala o tom agentura Reuters.