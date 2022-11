Beyoncé si zopakuje boj s Adele. Grammy mohou získat i Harry Styles nebo Lizzo

Popová zpěvačka Beyoncé zaznamenala největší úspěch při úterním vyhlášení nominací na hudební ceny Grammy. O hlavní sošku pro album roku bude zápasit mimo jiné s Angličany Adele a Harrym Stylesem.

Jedenačtyřicetiletá Beyoncé může uspět v devíti kategoriích. Od chvíle, kdy zahájila kariéru jako členka dívčí skupiny Destiny’s Child, už obdržela 88 nominací. Stejně jich má po dnešku manžel, raper Jay-Z. Oba jsou nejčastěji nominovanými umělci v dějinách Grammy, které americká Národní akademie hudebního umění a věd uděluje od roku 1959.

Letos uspěla Beyoncé s tanečním deskou Renaissance. Ta se může stát albem roku, stejně jako nahrávky 30 od zpěvačky Adele, Harry's House vydané Harrym Stylesem, Special od Lizzo, comeback švédské skupiny ABBA nazvaný Voyage, novinky britských Coldplay a zpěvaček Brandi Carlile nebo Mary J. Blige, případně raperů Bad Bunnyho a Kendricka Lamara. Jeho letošní deska nazvaná Mr. Morale & The Big Steppers obdržela celkově osm nominací, Adele a Brandi Carlile jich mají po sedmi.

Z nominací tak vyplývá, že Beyoncé s Adele si zopakují souboj, který už se uskutečnil v roce 2017. Tehdy získala Grammy pro album roku Angličanka, ačkoliv podle ní měla sošku vyhrát Američanka s tehdejším albem Lemonade. "Jsem vám strašně vděčná a opravdu děkuji, ale pro mě je největší umělkení Beyoncé," prohlásila v televizním přenosu plačící Adele.

Beyoncé ještě Grammy pro album roku nepřevzala nikdy, přestože jinak je s 28 soškami nejoceňovanější ženou v historii klání. Absolutní rekord dosud drží dirigent Georg Solti, zesnulý roku 1997, posbíral 31 cen. Pokud by Beyoncé nyní uspěla alespoň ve třech kategoriích, Soltiho vyrovná.

Na únorovém udílení Grammy může Beyoncé uspět též se singlem Break My Soul. Ten se v kategorii pro píseň roku popere s Easy on Me od Adele nebo desetiminutovou verzí deset let starého songu All Too Well, který ze svého repertoáru znovu natočila Taylor Swift. Ta nedávno zveřejnila očekávané album Midnights, stalo se tak ale poté, kdy skončilo období umožňující kvalifikaci na letošní Grammy. Porotci vybírali z nahrávek vydaných mezi loňským říjnem a letošním zářím. Taylor Swift tak bude mít šanci až za rok.

Objevem roku se mohou stát italští Maneskin, brazilská zpěvačka Anitta, jazzové duo Domi & JD Beck, kapela Wet Leg nebo americká písničkářka a hráčka na banjo Molly Tuttle. V rapu mají kromě Kendricka Lamara šanci Pusha T či Jack Harlow, v country Miranda Lambert a Willie Nelson, z alternativy pak Arctic Monkeys nebo Björk.

Sošku pro nejlepší rockové album mohou obdržet Ozzy Osbourne, duo The Black Keys, kapela Idles nebo písničkář Elvis Costello s kapelou The Imposters. Ve folku byli nominováni zpěvačka Aoife O’Donovan nebo kapela Punch Brothers, v blues zpěvačka Shemekia Copeland, harmonikář Charlie Musselwhite, kytarista Buddy Guy nebo dvojice Taj Mahal a Ry Cooder.

Do jazzových nominací se dostali zpěvačka Cécile McLorin Salvant, saxofonistka Melissa Aldana nebo kvarteto saxofonisty Joshuy Redmana, klavíristy Brada Mehldaua, kontrabasisty Christiana McBridea a bubeníka Briana Bladea.

Slavnostní ceremoniál se uskuteční 5. února v losangeleské Crypto.com areně, dříve známé jako Staples Center. Vítěze vybere více než 13 tisíc hudebníků, producentů a skladatelů, kteří jsou členy pořádající akademie. V Americe bude galavečer vysílat televize CBS, internetová práva získala videotéka Paramount+.