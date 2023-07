Nejvíce nominací na cenu Emmy získal Boj o moc, předávání se možná bude muset odložit

Nejvíce nominací na americkou televizní cenu Emmy tuto středu získal seriál Boj o moc, následovaný dobrodružným akčním snímkem The Last of Us a komediálním dramatem Bílý lotos. Dohromady seriály z díly HBO získaly 74 nominací. Stín na nadcházející vyhlášení cen ale vrhá stávka v Hollywoodu, k níž by se nově mohli připojit i herci, píše agentura AP.

Mezi nominanty za nejlepší herecký výkon jsou mimo jiné Jenna Ortegová, Jennifer Coolidgeová či Pedro Pascal. V kategorii nejlepší komediální seriál se o cenu budou ucházet snímky Ted Lasso, Medvěd či Základka Willarda Abbotta. V kategorií nejlepší drama jsou nominovány mimo jiné seriály Koruna o britské královské rodině či Rod Draka, prequel Hry o trůny. Zda se letošní předávání cen 18. září uskuteční podle plánu, nicméně vzhledem k pokračující stávce hollywoodských scenáristů není jasné. Stávka začala v květnu poté, co se scenáristé s producenty nedohodli na zlepšení finančních podmínek a dalších zárukách. Televizní akademie a vysílací stanice Fox podle časopisu Variety jednají o tom, zda ceremoniál přesunout na listopad nebo dokonce na leden. Filmový průmysl čeká, zda se tento týden ke stávce scenáristů připojí herecké odbory, což by fakticky zastavilo všechny významné hollywoodské akce.

