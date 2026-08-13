Největší přehlídka českých filmů. Finále v Plzni nabídne koncem září přes 100 projekcí

Devět celovečerních hraných nebo animovaných filmů, stejný počet dokumentů a po 12 televizních a internetových děl i studentských krátkých filmů se utká ve svých kategoriích v 39. ročníku Festivalu Finále Plzeň.
Největší přehlídka českých filmů, která letos nabídne přes 100 projekcí, bude od 25. do 30. září. Přijedou třeba Helena Třeštíková, Bára Basiková, Anna a Ester Geislerovy, Klára Issová, Pavla Tomicová, Jan Cina a David Švehlík, řekla ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.
Česká kinematografie podle umělecké ředitelky Lenky Tyrpákové v posledním roce opět prokázala, že dokáže zaujmout tématy i originální formou české i mezinárodní publikum, třeba na festivalech v Berlíně, Annecy, Rotterdamu i na Oscarech.
„Máme silnou nastupující generaci tvůrců, kteří se nebojí jít nevyšlapanou cestou, experimentovat a být i hodně osobní,“ řekla. Jako příklad uvedla dokument Pepy Lubojacké Kdyby se holubi proměnili ve zlato, který letos získal cenu na Berlinale. Diváci ho v Plzni uvidí za účasti režisérky.
V soutěži celovečerních filmů se ve světové premiéře promítne například tajemné rodinné drama Divočina, které festival zahájí. Po karlovarské premiéře představí Aňa Geislerová film Pramen. Tanec s medvědem zpracovává téma volby, zda přivést na svět dítě s postižením.
Dokumenty o Basikové i OnlyFans
V dokumentech bude kromě filmu Kdyby se holubi proměnili ve zlato mezinárodní porota vybírat třeba mezi časosběrným portrétem Bára Basiková, sondou do života vdovce pečujícího o autistického syna Co s Péťou? V Plzni nebude chybět ani oscarový Pan Nikdo proti Putinovi a Virtuální přítelkyně nahlížející na celosvětový fenomén OnlyFans.
Festival uzavře 30. září po vyhlášení vítězů Zlatého ledňáčka předpremiéra mysteriózního dramatu Wirbel s Davidem Švehlíkem a Judit Pecháček. Jeho vznik podpořil Plzeňský kraj, kde se natáčelo ve Dvoře Vranov u Rabštejna nad Střelou.
Detailní program bude na webu na konci srpna, předprodej vstupenek a akreditací, pouze online, začne 4. září. Jednotlivé vstupné zůstalo na loňských 110 korunách a celofestivalová akreditace na 850 korun.
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