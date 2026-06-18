Slavný herec Kemr jezdil po republice se zvláštním koníčkem, obelhával tak systém

V průběhu kariéry ztvárnil Josef Kemr obrovské množství postav, přičemž smysl života spatřoval v samotném procesu tvorby, nikoli v jejích vnějších atributech. Osobnost herce, který by 20. června oslavil narozeniny, byla stejně vrstevnatá jako jeho role.
Když se řekne Josef Kemr, většina filmových diváků si zřejmě okamžitě vybaví dědu Komárka z komedie Na samotě u lesa. Postava rázovitého venkovana, spojující v sobě rovnost s šibalstvím, byla destilátem Kemrovy životní zkušenosti a herecké metody.
Jako kluk z Královských Vinohrad totiž jezdíval se sourozenci o prázdninách na venkov do Družce u Kladna. Tam se naučil kosit trávu, dojit krávu i kozu a vodit koně. Spjatost s přírodou a fyzickou prací se později stala určujícím znakem celého jeho herectví.
Josef Kemr nebyl hercem velkých gest a romantických póz. Jeho doménou se stala drobnokresba a schopnost vtisknout osobité rysy nepřebernému množství figur a figurek. Za všedním zevnějškem se obvykle skrýval nevšední, bohatý vnitřní svět.
Kemr byl zároveň mistrem paradoxu: takřka každá jeho komediální postava měla spodní zádumčivý tón a žádná z jeho tragických rolí naopak nepostrádala jemný humorný podtón.
Propracoval se k herectví
Cesta Josefa Kemra k profesionálnímu herectví postrádala protekční ráz. Narodil se v červnu 1922 v Praze, ke které si po celý život uchoval vřelý vztah. Jeho duchovní ukotvení předznamenal křest v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech. Původně měl nést jméno František po dědečkovi, avšak rodinné neshody způsobily, že byl pojmenován podle místního kostelníka.
Rodiče se synovou uměleckou dráhou nepočítali. Matka byla vyučená krejčová a švadlena, otec pracoval jako poštovní úředník. Přesto právě od otce Kemr podědil celoživotní vášeň pro muzicírování. V mládí se naučil hrát na housle a posléze ovládl violu i violoncello.
Znalost hry na smyčcové nástroje později formovala jeho smysl pro rytmus a frázování textu. Na přání rodičů musel navštěvovat veřejnou obchodní školu v Praze, kterou úspěšně ukončil v roce 1942.
Herecký „křest“ přitom Kemr zažil velmi brzy. Už v roce 1932 stanul na vinohradské scéně jako komparsista v Nedbalově operetě Polská krev. Po boku tehdejší hvězdy Otomara Korbeláře si vnímavého chlapce všiml rozhlasový režisér Přemysl Pražský, který ho začal obsazovat do rozhlasových rolí.
Kočovný herec
Omezené možnosti uměleckého uplatnění za protektorátu přinutily Kemra k vystřídání řady civilních profesí. Pracoval jako číšník, promítač, elektromontér, prodával sportovní potřeby, květiny nebo rozvážel brambory.
Zlom nastal, když Kemr opustil Prahu a nastoupil do kočovné divadelní společnosti Anny Budínské-Červíčkové, babičky Rudolfa Hrušínského. V nelehkých podmínkách divadelního provozu na kolečkách dozrálo jeho rozhodnutí věnovat se herectví profesionálně.
Divadelní zrání
Po válce, v letech 1945 až 1947, následovalo klíčové angažmá v Městském divadle v Kladně, kde Kemr poznal svou první ženu, herečku a divadelní režisérku Evu Foustkovou. Po krátkých zastaveních v žižkovském divadle Akropolis a v Divadle S. K. Neumanna se jeho hlavním uměleckým útočištěm stala v roce 1950 Městská divadla pražská, kam ho angažoval tehdejší „osvícený“ ředitel Ota Ornest.
Právě na scénách Městských divadel pražských v letech 1950 až 1965 krystalizoval Kemrův specifický herecký typ. Diváky i kritiku poprvé výrazně zaujal jako Jonáš v Obchodníkovi s deštěm nebo jako servilní Ževakin v Gogolově Ženitbě.
Zkoušel i osm hodin denně
Kemr už tehdy prokázal, že není hercem jedné polohy. Jeho projev se podle dobových ohlasů vyznačoval absolutní kontrolou nad výrazovými prostředky. V každém okamžiku pracoval se vším, co měl k dispozici, tedy s vlastním tělem, specifickým typem pohybu, nehybnou i prudce se měnící mimikou, zvučným hlasem, ale také s kostýmem, maskou a rekvizitou.
Jeho divadelní zrání vyvrcholilo v roce 1965, kdy byl přijat do činoherního souboru Národního divadla. Na naši první scénu vstupoval s pokorou, úctou a profesionální poctivostí. Byl schopen zkoušet osm i více hodin denně a přicházel precizně připraven.
Na prknech Národního divadla mohl plně rozvinout svůj dramatický talent, který sahal daleko za hranice komických figurek, což dokázal ztvárněním Blázna v Shakespearově Králi Learovi nebo doktora Galéna v Čapkově Bílé nemoci.
Past typizace
Zatímco na divadelních prknech Kemr dorůstal v charakterního herce velkého formátu, filmoví režiséři k němu dlouho přistupovali s jistou typologickou setrvačností. Před kamerou debutoval už ve čtrnácti letech v románku Lízin let do nebe z roku 1937, kde se poprvé potkal s tehdy rovněž začínajícím Rudolfem Hrušínským.
Koncem třicátých a začátkem čtyřicátých let hrál v celé řadě studentských a konverzačních veseloher jako Škola, základ života, Cesta do hlubin študákovy duše, Studujeme za školou či Valentin Dobrotivý. Zprvu byl obsazován do rolí rozjívených i zakřiknutých studentů, učňů, poslíčků, neprůbojných mladíků a pikolíků.
Prorazil v Hrušínského filmu
Větší hereckou příležitost mu nabídl právě Rudolf Hrušínský ve svém režijním debutu Pancho se žení.
Masovou popularitu ale Kemrovi přinesla padesátá léta a role ve dvojici budovatelských komedií Dovolená s Andělem a Anděl na horách, kde sekundoval Jaroslavu Marvanovi. Jeho dobrácký rekreant Vyhlídka, trochu bručounský, uzavřený a uťápnutý, ale ve své podstatě člověk s dobrým srdcem, se divákům nesmazatelně zapsal do paměti.
Dotyčná role však byla pro herce zároveň pastí, protože pro režiséry se stal určitým typem a ti mu po celá šedesátá léta nabízeli většinou jen variace na postavičky pronásledovaných ženichů, uťápnutých manželů a uctivých holičů. Kemrovo mistrovství spočívalo v tom, že i na malé ploše tyto figurky dokázal odlišit a umocnit skrze charakteristický detail. Jeho civilní a nepatetický projev bez nadbytečných gest oku filmové kamery vyhovoval.
Exceloval v Markétě Lazarové
Vykročením z typologického ohraničení, do něhož byl neustále vtěsnáván, byly dva zásadní snímky šedesátých let. V satirické komedii režiséra Petra Solana Případ Barnabáš Kos z roku 1964 dostal Kemr ojedinělou hlavní roli a ztělesnil netalentovaného, chorobně ctižádostivého a zakomplexovaného hudebníka, který se shodou byrokratických náhod stane ředitelem orchestru.
Následně si ho režisér František Vláčil vybral zcela záměrně proti jeho dosavadnímu typovému zařazení do role lapky Kozlíka ve filmu Markéta Lazarová z roku 1967. Kemr v historickém eposu exceloval. V Kozlíkově živočišném a nezkrotném loupežníkovi našly uplatnění hercovy hluboké, pohyblivé oči, zvučný hlas i smysl pro nadsázku.
Pozdější televizní tvorba herce opět navrátila k typu dobrosrdečných bručounů. Zářným příkladem je Bohouš Císař v seriálu Chalupáři, postava podivínská, melancholická, leč hluboce lidská. Posledním z řady Kemrových svérázných samotářů a podivínů se stal lovec zmijí v psychologickém snímku Pevnost z roku 1994, za nějž byl nominován na Českého lva.
Tragédie v nepatrném gestu
Ti, kteří Kemra znali blíže, o něm hovořili jako o morální autoritě, člověku nekompromisních zásad. Tou nejvyšší pro něj byla hluboká víra v Boha. Nikomu ji nevnucoval ani ji okatě nedemonstroval, avšak prostupovala celou jeho existencí. Druhá životní partnerka Marika Skopalová později vzpomínala, že pro Josefa byl na prvním místě Bůh a na druhém herectví.
Vztah Josefa Kemra k vládnoucímu režimu byl definován vědomým odstupem a osobitým nonkonformismem. Když měli umělci v pražských divadlech plnit takzvané socialistické závazky, dělal to s humorem sobě vlastním. Dlouhá léta například na vlastní náklady opravoval poničená Boží muka a kapličky v jižních Čechách. Od tamních farností si pak nechával vystavovat oficiální potvrzení o vykonané práci a splněném „závazku“.
Když mu měl být v rámci normalizačních rituálů udělen titul Zasloužilý umělec, poslal dopis přímo na Ústřední výbor KSČ, v němž stálo, že nahý přišel na svět a nahý chce z tohoto světa odejít a že nenavykl byzantským způsobům, aby ruku, která bije, ještě políbil a poděkoval. Ceny, pocty a tituly od státní moci zásadně odmítal. Jediné ocenění, které na sklonku života s díky přijal, byla divadelní Cena Thálie za celoživotní mistrovství.
V listopadu 1989 se Kemr zapojil do společenských změn, když podepsal petici Několik vět, zúčastnil se svatořečení Anežky České v Římě a 25. listopadu promluvil k statisícovým davům na manifestaci Občanského fóra na Letenské pláni.
Josef Kemr zemřel 15. ledna 1995 v Nemocnici pod Petřínem na rakovinu žaludku. Byl pohřben na hřbitově Šárka u kostela svatého Matěje v Praze-Dejvicích. Zanechal po sobě dílo vyznačující se schopností vyjádřit tragédii i komiku lidské existence nepatrným gestem.
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