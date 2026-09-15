Nechal zmizet letadlo, ale figuroval i v kauze Epstein. Copperfield slaví 70 let

Americký iluzionista David Copperfield vrátil umění kouzel a magie na výsluní showbyznysu a učinil z něj velkolepou podívanou. Jeho blyštivá vystoupení, při nichž zdánlivě mizí rozměrné objekty či náhodně vybraní diváci, dokážou vyprodat nejen divadelní sály, ale i velké sportovní haly. Ve středu 16. září známý kouzelník oslaví sedmdesátiny.
Muže s uhrančivým pohledem před časem časopis Forbes označil za komerčně nejúspěšnějšího kouzelníka v historii. Své poslední představení odehrál letos v dubnu v hotelu MGM Grand v Las Vegas.
Copperfield ale také čelil několika obviněním ze sexuálního obtěžování, včetně federálního vyšetřování z roku 2007, které bylo uzavřeno bez vznesení obvinění, a obvinění z roku 2018. Na začátku roku 2024 ho odtajněné dokumenty identifikovaly jako spolupracovníka Jeffreye Epsteina a odhalily fotografie, na nichž je zachycen s Ghislaine Maxwellovou, ačkoli jeho právníci popřeli, že by byl jejím blízkým přítelem. Následně vyšetřování deníku The Guardian z května 2024 podrobně popsalo obvinění 16 žen, které Copperfielda obviňovaly ze sexuálního obtěžování a nevhodného chování v období od konce 80. let do roku 2014, přičemž jeho právní tým všechna tato obvinění popřel.
Principy Copperfieldových triků či optických hříček jsou odborníkům vesměs známy, mág jim však dokáže vtisknout novou, lákavější podobu. Nepřekonatelný je i v komunikaci s diváky, které vtahuje do děje. Největší proslulost Copperfieldovi přinesly asi triky s mizením předmětů, a to ne ledajakých - zmizet nechal letadlo, vagon Orient-Expressu či Sochu svobody. Prošel také Velkou čínskou zdí, dal se rozřezat pilou či se "prolétl" nad Grand Canyonem.
Potomek ruských emigrantů, vlastním jménem David Seth Kotkin, se narodil 16. září 1956 v městečku Metuchen v americkém státě New Jersey. Od deseti let začal vystupovat, nejprve jako Davino - malý kouzelník, na narozeninových oslavách svých kamarádů. Ve dvanácti se stal nejmladším členem Asociace amerických kouzelníků. O čtyři roky později už Copperfield učil kouzelnictví na univerzitě v New Yorku.
Se jménem po slavném hrdinovi Dickensova románu vystupoval poprvé v chicagském muzikálu The Magic Man. Do širšího povědomí jej v polovině 70. let dostala televizní show na stanici CBS a pak jeho netradiční kousky v přímém televizním přenosu - nechal zmizet Ferrari či předvedl útěk z Alcatrazu.
Kouzelník získal za svoji práci řadu ocenění. Má 21 televizních cen Emmy, francouzská vláda jej jmenovala rytířem Řádu umění a literatury, jako první iluzionista v historii se pyšní hvězdou na proslulém hollywoodském chodníku slávy. Sám Copperfield označil za svůj největší úspěch Project Magic, rehabilitační program pro tělesně postižené, realizovaný ve více než 30 zemích světa.
Vlastník ojedinělé sbírky předmětů mapujících dějiny kouzelnictví žije od roku 2006 s francouzskou modelkou Chloe Gosselinovou, s níž má dceru Sky. Je otcem dalších dvou dětí. Mediálně propíraný vztah měl v 90. letech s německou topmodelkou Claudií Schifferovou.
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