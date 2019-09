Zaorálek chystá změny v Národní galerii, dočasně ji povede ekonomka

Národní galerie zřejmě bude mít třetího ředitele během půlroku. Nejprve v dubnu dnes již bývalý ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk odvolal z funkce Jiřího Fajta a nahradil jej Ivanem Morávkem. Ve středu odpoledne agentura ČTK napsala, že Staňkův nástupce ve funkci a stranický kolega Lubomír Zaorálek výkonnou ředitelkou Národní galerie jmenuje krizovou manažerku Anne-Marie Nedomu.

Devětapadesátiletá ekonomka a personalistka Nedoma vystudovala pražskou Vysokou školu ekonomickou, pracovala v institucích jako Gallup Organization, Nestlé, Reader's Digest nebo jako poradce pro GDPR na ministerstvu zahraničí. V letech 2014 až 2018 vedla Karmelitánské nakladatelství, uvádí ČTK. Podle ní byla Nedoma také členkou skupiny, jíž v roce 2001 sestavil tehdejší ministr kultury Jiří Besser a která se zabývala budoucností Státní opery Praha a Národního divadla. Zasedala rovněž ve správní radě Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli.

Informaci o jejím novém působišti se nepodařilo ověřit. Ministr Zaorálek neodpovídá na telefony ani SMS, ani Národní galerie se k věci nevyjadřuje. "Pan ministr je ve sněmovně, nemáme o tom žádné informace," reagovala na otázku Aktuálně.cz Ivana Awwadová z tiskového odboru ministerstva kultury. To nicméně na čtvrtek svolalo tiskovou konferenci právě k tématu Národní galerie.

Dočasné jmenování Ivana Morávka do čela Národní galerie letos v dubnu vzbudilo rozpaky u odborné veřejnosti. Morávek dosud v oboru výtvarného umění nepůsobil, předešlé roky pracoval jako ekonomický náměstek Národní knihovny.

Média v souvislosti s jeho nástupem do čela Národní galerie často zmiňovala, že v letech 2007 až 2011 byl generálním ředitelem slovenské pobočky pekáren Penam, jež patřila do holdingu Agrofert premiéra Andreje Babiše za ANO.

Národní galerii vedl Morávek půl roku, bez silnějšího mandátu a pouze jako pověřený ředitel do jejího chodu výrazněji nezasahoval. Začátkem června na své první tiskové konferenci oznámil, že kvůli nedostatku financí na příští rok přesouvá výstavu děl Milana Grygara. Když ho novináři upozornili, že umělci je 92 roků, Morávek slíbil věc přehodnotit.

Výstava byla nakonec otevřena minulý týden a podle sponzorské smlouvy, kterou lze dohledat ve veřejném registru smluv, na ni částkou 3,5 milionu korun přispěla soukromá Galerie Zdeněk Sklenář, která Grygara zastupuje.

Morávek nápad původně výstavu odložit vysvětlil tím, že kvůli jeho předchůdci Jiřímu Fajtovi bude Národní galerii letos v rozpočtu chybět 30 milionů korun a že je nutné hledat úspory. To, jak konkrétně k částce 30 milionů došel, však Morávek na tiskové konferenci ani na následující dotazy Aktuálně.cz nevysvětlil.

Z auditu ministerstva kultury, který byl dokončen až po Fajtově odvolání, přitom vyplývalo, že za Fajta měla galerie v letech 2017 i 2018 kladný celkový hospodářský výsledek a v jejím rezervním fondu zůstalo koncem loňského roku 42,6 milionu korun.

Hospodářské noviny také před dvěma týdny upozornily, že Morávek jménem Národní galerie podepsal smlouvu s advokátní kanceláří Rowan Legal se závazkem vyplatit v příštím roce až 2,4 milionu korun. Přitom právě fakt, že za jeho éry galerie využívala externího právního poradenství, byl jedním z důvodů odvolání Jiřího Fajta. Jeho nástupce Morávek veřejně sliboval, že tento typ smluv omezí. Podle Fajta dodatečně jen zjistil, že se galerie bez externích právníků neobejde.

Morávek navíc na právní služby nevypsal veřejnou soutěž a rovnou vybral kancelář, která od uplynulého jara shodou okolností pracuje pro jeho nadřízené z ministerstva kultury. "To je pro mě nová informace," reagoval Morávek s tím, že mu nikdo z ministerstva Rowan Legal nedoporučil. "Počínáme si autonomně, nevěděl jsem, že jsou tam zainteresovaní," dodal.

Pokud se potvrdí středeční zjištění ČTK, Anne-Marie Nedoma by Národní galerii patrně měla vést jen dočasně, než bude vypsáno nové výběrové řízení na generálního ředitele. O to se pokusil již Zaorálkův předchůdce Antonín Staněk, od odborné veřejnosti však sklidil kritiku za to, že přesněji nedefinoval, co od nového šéfa očekává a jakým směrem se má Národní galerie ubírat.

Redakce Aktuálně.cz oslovila desítky potenciálních zájemců, nenašla však jediného, který by se hodlal zúčastnit Staňkova konkurzu. Vlažně se k tomu zkraje srpna postavil i Ivan Morávek. "Můj zájem se výběrového řízení zúčastnit v tuto chvíli nemohu potvrdit ani vyvrátit. Odvíjet se bude mimo jiné od toho, kdo stane v čele ministerstva kultury," řekl.

Když se pak ministrem kultury stal Lubomír Zaorálek, výběrové řízení na šéfa Národní galerie zrušil s tím, že bylo nedostatečně připraveno. Minulý týden o situaci v Národní galerii za zavřenými dveřmi jednal sněmovní podvýbor pro kulturu vedený Martinem Baxou z ODS.