Herci budou mít na nohou běžky. Liberecké divadlo uvádí hru o Jizerské 50

Slavný závod běžkařů Jizerská 50 připomíná nová inscenace libereckého Naivního divadla, které se zaměřuje na tvorbu pro děti. Herci budou mít na nohou běžky. Pomyslně absolvují celý padesátikilometrový závod, který se každoročně koná v Jizerských horách.

Příběh novinky nazvané Do stopy! líčí celý průběh závodu od začátku do konce, říká režisér Martin Tichý. "Snažili jsme se ukázat, že to není jednoduché, že to je výzva a zážitek na celý život. Opravdu něco, kde si člověk sáhne na dno a nemusí to dojet," zdůrazňuje tvůrce, který závod považuje za nesmírně obtížný. "Chtěli jsme také, aby to byla pocta jak těm, co to kdykoli absolvovali, tak i organizátorům," dodává.

Inscenace má premiéru pro školy tuto středu a čtvrtek, veřejnost ji uvidí v pátek 4. října. Autor ji označuje za grotesku, kde se málo mluví, ale zároveň má dokumentární stopu.

"Dostali jsme od organizátorů přístup ke starým fotografiím. Ukazují, jak to bylo dřív a jak už to dnes děti ani neznají. Třeba kterak se dřív mazaly lyže. Takže je tam i projekce, která trvá téměř celé představení. Střídáme fotky a diváci budou moci vidět, jak vypadaly občerstvovací stanice, hromadný start, pády," vyjmenovává režisér.

Děj doprovází mluvený sportovní komentář, který diváky seznámí se zajímavostmi z historie a průběhu závodu. Ten se na trati vedoucí Jizerskými horami a dlouhé přibližně 50 kilometrů koná od roku 1968.

Pro herce byly zkoušky, při nichž se museli hodinu pohybovat po jevišti na běžkách, fyzicky vyčerpávající. "Jedna herečka říká, že je to výborné fitness cvičení, po měsíci zhubla asi o pět kilogramů," poznamenává Tichý. Na jevišti stane mimo jiné člen souboru Adam Kubišta, který závod absolvoval.

Herci obléknou originální čísla z jednoho ročníku závodu. Na rozdíl od skutečnosti však bude vítěz v divadle dopředu daný. "Je to profesionál, proto vyhraje. Ale pak tam jsou samozřejmě hobíci a o těch ten závod také je," dodává režisér. Hobíci se říká lyžařským amatérům.

Inscenace je určená jak dětem od pěti let, tak dospělým. Tichý ji vytvořil s dramatikem Tomášem Syrovátkou, se kterým už v Naivním divadle připravil také další tituly se sportovní tematikou jako Pohádku o Raškovi nebo Pohádku o Liazce. "Toto je trošku něco jiného. Hlavně v tom, že Pohádka o Raškovi vychází z knihy Oty Pavla a představení o Jizerské 50 je taková groteska složená z různých situací, kde se méně mluví a více hýbe," srovnává režisér.

Díky veřejné výzvě se divadlu podařilo sehnat od skutečných běžkařů až nečekaně mnoho lyží, hůlek, bot a dalšího zimního vybavení. Toho využil i autor výpravy Kamil Bělohlávek. "Běžek bylo tolik, že jsme z nich udělali i scénu," dodává Martin Tichý.