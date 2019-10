Na živou kulturu půjde o 150 milionů víc. Na podporu oblastních divadel či orchestrů

Ministerstvo kultury získá příští rok 150 milionů korun navíc na živé umění z peněz, které se podařilo ušetřit v letošním rozpočtu. Dalších 100 milionů korun dostane na své dotační tituly. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) ocenil, že se podařilo jednání se Schillerovou otevřít i přesto, že do vlády nastoupil až koncem srpna, kdy byla jednání o rozpočtu ministerstev prakticky uzavřená.

Schillerová řekla, že zohlednila analýzy, které jí Zaorálek předložil. Peníze na příští rok se naleznou v letošním rozpočtu, protože se podle ní dobře vyvíjí obsluha státního dluhu. "Měli jsme na to několik schůzek, které jsme si odehráli bez médií, čehož si cením," konstatovala.

Zaorálek vyzdvihl, že Schillerová přistoupila na jeho argumentaci, že uvedená oblast další peníze potřebuje. "Ministryně mohla pokrčit rameny a říci, že do tohoto vlaku jsem nastoupil pozdě. A byla by to vlastně pravda," prohlásil. Sto padesát milionů bude směřovat na podporu oblastních divadel či orchestrů, dodal. "Těch 100 milionů, pod tím se skrývají nejrůznější festivaly jako Smetanova Litomyšl či Pražské jaro," uvedl.

Zaorálek po svém nástupu do vlády kritizoval peníze určené pro živé umění, hovořil v té souvislosti o neúnosné situaci. "Kdybych zůstal u těch peněz, které jsem měl, to bych v podstatě měl holý zadek a šel bych hodit šipku do Vltavy někde u Národního divadla. Teď je možné se bavit o tom, že podpoříme věci, u kterých jsem přesvědčen, že si podporu zaslouží," řekl novinářům.

Letos výdaje ministerstva kultury činí asi 14,78 miliardy korun. V příštím roce by to podle návrhu zákona o rozpočtu mělo být přibližně 15,05 miliardy.