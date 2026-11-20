Už popatnácté se v pátek 20. listopadu na saském zámku Moritzburg otevřely brány výstavy věnované pohádce Tři oříšky pro Popelku, která se tam v 70. letech minulého století natáčela. Návštěvníci si v jejím rámci mohou prohlédnout originální kostýmy i rekvizity a dozvědět se zajímavosti o natáčení této vánoční klasiky s Libuší Šafránkovou v hlavní roli.
Stejně jako loni si příchozí budou moci ve vypůjčených kostýmech zatancovat ve velké jídelně zámku, letošní novinkou jsou pak taneční kurzy pro dospělé. Jubilejní ročník výstavy, kterou za patnáct sezon navštívilo přes 1,5 milionu lidí, včetně mnoha Čechů, je spojený také s jednou sázkou.
Výstavu v rozlehlém barokním zámku u Drážďan si zájemci budou moci prohlédnout až do 28. února příštího roku. Pro české návštěvníky jsou i letos připraveny popisky v češtině. Vstupenky stojí stejně jako loni 12 eur (292 Kč) pro dospělé a 4,50 eura (110 Kč) pro děti. Letos poprvé jsou k dostání jen on-line.
Loni si mohli návštěvníci poprvé zatancovat na pohádkovou hudbu českého skladatele Karla Svobody v rozlehlém barokním sále zámku. Podle kastelánky Dominique Flieglerové lidi tato možnost nadchla. "Bylo až dojemné pozorovat, jakou radost mají hosté z toho, že se můžou převléci do kostýmů a zatancovat si," řekla agentuře DPA. Letos proto organizátoři nachystali ještě více kostýmů, které si budou moci návštěvníci půjčit. Pro dospělé pak připravili ve třech termínech i taneční kurzy a jedno taneční odpoledne pro děti.
Letošní ročník výstavy je spojený také se sázkou. Kastelánka a zaměstnanci zámku se vsadili, zda dokážou 6. února ve 14:00 shromáždit na zámecké terase aspoň 150 lidí v kostýmech z Tří oříšků pro Popelku. Předlohou by měly být tři oděvy, které Popelka v podání Libuše Šafránkové ve filmu objeví v oříškách: lovecká kamizola, růžové plesové šaty a šaty svatební. Podle organizátorů výstavy by měly být kostýmy co nejvíc podobné originálu. "Nestačí přijít v růžových plesových šatech. Mělo by být poznat, že jde o kostým z filmové klasiky," řekla Flieglerová.
Pokud se sejde aspoň 150 lidí v Popelčiných kostýmech, kastelánka sázku prohraje a bude muset jeden den pracovat jako pomocná síla v moritzburské oboře. K jejím úkolům by mělo patřit i kydání hnoje. Vyhraje-li, budou muset zaměstnanci natřít deset laviček v zámeckém parku. Na rukou přitom budou muset mít plesové bílé rukavičky. Podle zámecké správy už dorazily první e-maily s přihláškami. V den konání akce budou mít všichni v kostýmu vstup na zámek zdarma.
Výstava o filmu Tři oříšky pro Popelku je v zimě v Moritzburgu k vidění už od roku 2009, loni v lednu přivítal zámek jejího 1,5miliontého návštěvníka. Přesto se organizátoři každý rok snaží představit něco nového. Loni se třeba na výstavě rekvizit objevily poprvé nalepovací řasy, které měla při natáčení královna. Zámku je věnovala dcera německo-švýcarské herečky Karin Leschové, která roli princovy matky ztvárnila. Leschová loni ve věku 89 let zemřela. Už tradičně jsou na výstavě k vidění více než dvě desítky pohádkových kostýmů, které zapůjčila filmová studia v Babelsbergu a v Praze.
Pohádkový film režiséra Václava Vorlíčka vznikl v koprodukci Československa a Německé demokratické republiky (NDR). Na Moritzburgu se natáčel na přelomu let 1972 a 1973. Na české straně jako kulisa posloužil mimo jiné vodní hrad Švihov na Klatovsku. Neodmyslitelně je pohádka spjata s Vánocemi nejen v Česku, na Slovensku a v Německu, ale například i v Norsku.
V Německu sezona klasické pohádky začala už minulou neděli, kdy film odvysílala veřejnoprávní stanice Das Erste, následovat mělo až do Tří králů dalších 16 vysílání. Jeden termín k nim ale mezitím přibyl, a němečtí diváci tak budou mít možnost Tři oříšky pro Popelku vidět v televizi v této sezoně celkem osmnáctkrát. Jen o třech vánočních svátcích se bude vysílat film sedmkrát.
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
ŽIVĚ Rusko podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Oběti hlásí Lvov i Kyjev
Nejméně dva lidé byli zabiti a sedm dalších utrpělo zranění při ruském útoku na nádraží ve Lvově na západě Ukrajiny, informoval v pátek náčelník regionální správy Maksym Kozyckyj. Již dříve úřady v Kyjevě informovaly o třech obětech a raněné hlásí také další napadené ukrajinské regiony. Ukrajina v noci podle mluvčího letectva čelila jednomu z nejrozsáhlejších ruských útoků.
„Přestaňte podporovat Ukrajinu.“ Trump přišel s nápadem, jak zastavit krveprolití
Americký prezident Donald Trump zpochybnil pokračování evropské vojenské pomoci Ukrajině. Během telefonátu s evropskými představiteli, kteří se ve čtvrtek sešli v Berlíně na jednání koalice ochotných, vyjádřil skepsi vůči dalším miliardám dolarů, jež evropské země vynakládají na podporu Kyjeva. Informoval o tom deník Politico s odvoláním na čtyři evropské činitele obeznámené s obsahem rozhovoru.
„Bang, bang, bang.“ Hvězda si rýpla do Mourinha, schytal to od ní i Nadal
Největší hvězda snookeru Ronnie O'Sullivan si rýpl do slavného fotbalového kouče Josého Mourinha. A nepáral se ani s tenisovou legendou Rafaelem Nadalem.
Objekty, které se zřítily v Polsku, jsou ruské, řekl Tusk. Mluví o provokaci
Vzdušné objekty, které se v pátek zřítily na několika místech na jihovýchodě Polska, jsou ruské, řekl polský premiér Donald Tusk. Šlo podle něj o cílenou provokaci a ne o náhodu. O incidentu, který označil za další část ruské eskalace, už Tusk mluvil s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.