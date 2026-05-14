Na Výstavišti začíná 31. ročník festivalu Svět knihy, Pavel se na něm setká se Snyderem

Na pražském Výstavišti dnes začíná 31. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Potrvá do 17. května. Letošní novinkou je koncept tematické země. Tou je letos Rumunsko, které se představí jako budoucí čestný host příštího ročníku festivalu Svět knihy Praha.
Mezi hosty budou nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný francouzsko-alžírský spisovatel Boualem Sansal.
Záštitu nad veletrhem Světa knihy Praha letos převzal prezident Petr Pavel, který se na festivalu setká s americkým historikem Timothym Snyderem.
Letošní festival nabídne 808 účinkujících, 560 programů a osm výstav. Pořadatelé očekávají 400 vystavovatelů. Dnešní program mimo jiné nabídne debatu s názvem AI nás svléká donaha, knižní secondhand Knihobot vyhlásí vítěze prvního ročníku Literárního grantu, který má za cíl podpořit začínající autory.
Výraznou linkou letošního programu je krimi a thriller, které reprezentují britský autor Robert Bryndza žijící na Slovensku, francouzský autor psychologických thrillerů Bernard Minier nebo autorka temných detektivek Helen Fieldsová. Mezi hosty bude i americký autor Michael Shaheen, který žije dlouhodobě v Česku a jehož tvorba je ovlivněna českými dějinami. Na festival přijede také satirik Craig Brown, jeden z nejvýraznějších britských humoristů a publicistů.
Svět knihy nabídne i program pro děti, rodiče a pedagogy. Ve spolupráci s kampaní Rosteme s knihou bude pokračovat podpora dětského čtenářství, součástí programu bude i platforma Humbook zaměřená na young adult literaturu. Rozšíří se komiksová a vizuální sekce festivalu. Součástí programu zůstane projekt Das Buch, který podevatenácté přiveze německojazyčné autory z Německa, Rakouska a Švýcarska.
Festival 17. května uzavře programový blok Svět knihy Plus, který nabídne neformální setkání literatury s dalšími uměleckými formami.
