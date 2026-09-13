Na severu Itálie vystavují vzácnou českou památku. Česko opustila poprvé od roku 1354

Italské město Aquileia v sobotu 12. září odpoledne slavnostně zahájilo výstavu se vzácnou zápůjčkou z České republiky - pražským fragmentem Markova evangelia. Nejstarší rukopis v českých archivech kvůli výstavě opustil české území poprvé od roku 1354, kdy část posvátného textu nechal převést do Prahy Karel IV. Podle pořadatelů výstavy části původního kodexu jsou znovu pohromadě po sedmi stoletích.
Karel IV. získal od svého nevlastního bratra Mikuláše Lucemburského, který byl aquilejským patriarchou, část evangelia, protože se domníval, podobně jako další lidé v jeho době, že text byl napsaný přímo svatým Markem. To však pozdější výzkumy vyvrátily. Kodex je mladší, pochází z 6. století. I tak jde podle expertů o nejstarší rukopis v českých archivech. Další část Markova evangelia získala v roce 1420 jako válečnou kořist Benátská republika, která ho převezla právě do Benátek. Třetí část původního kodexu uchovává muzeum v nedalekém městě Cividale del Friuli.
Výstava má pro Aquileiu podle zástupců města, pořadatele Fondazione Aquileia a regionu Furlansko-Julské Benátky velký význam. Předseda krajské rady Massimiliano Fedriga na zahájení v bazilice řekl, že výstava má historický význam a poukazuje na "společné evropské kořeny". Fedriga poděkoval českým úřadům za zápůjčku. Pomocný pražský biskup Zdeněk Wasserbauer uvedl, že výstava symbolizuje pojítko mezi českým a italským národem, které mají hluboké historické vztahy.
Výstava je podle českého velvyslance Radka Rubeše "především nádherný příběh, který spojuje Evropu a naše dvě země, Českou republiku a Itálii". "Bilaterální vztahy jsou často o příbězích," řekl Rubeš na okraj zahájení výstavy. Podobné akce tak podle něj mohou posloužit k budování vztahů nejen v kultuře, ale také v hospodářství nebo mezi politickými představiteli.
Zápůjčku do Itálie doprovázela přísná opatření a detailní jednání o podmínkách výstavy rukopisu s italskými pořadateli, řekly zástupkyně Archivu Pražského hradu, který má v gesci zlomek Markova evangelia. Na výstavě v Aquileii mají návštěvníci možnost vidět i část evangelia, kterou získala Benátská republika, i zbytek kodexu z Cividale del Friuli. Tento týden pražskou část převezla do Aquileie s policejní ochranou specializovaná firma.
Výstava Markovo evangelium. Sedm století. Tři zlomky. Jeden evropský příběh se koná v severoitalské Aquileii do 25. dubna. Zhruba 1500 let starý rukopis zapůjčený z Prahy však v Itálii zůstane šest týdnů, aby ho změna prostředí a příliš dlouhé vystavení nepoškodily.
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