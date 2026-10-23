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Kultura

Na Olšanských hřbitovech v Praze se lidé rozloučí s Rudolfem Křesťanem

ČTK
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V Nové obřadní síni na pražských Olšanských hřbitovech v pátek 23. října proběhne poslední rozloučení s Rudolfem Křesťanem. Spisovatele a publicistu, který zemřel 15. října ve věku 83 let, nejvíce proslavily jeho fejetony.

RUDOLF KŘESŤAN
Fejetonista Rudolf Křesťan v březnu 2018 v Praze na setkání s tvůrci pořadu Na plovárně při příležitosti uvedení 700. dílu pořadu.Foto: Profimedia.cz – ČTK / Krumphanzl Michal
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Za svůj život Křesťan napsal více než tisícovku krátkých humorných textů založených na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. Fejetony psal pro časopisy, vydával je i knižně, znali ho rozhlasoví posluchači i televizní diváci.

Rudolf Křesťan se narodil v roce 1943 v Praze, absolvoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. V letech 1964 až 1993 pracoval v časopise Mladý svět. Poté působil v Týdeníku Televize, spolupracoval s Českým rozhlasem a Literárními novinami, podílel se na tvorbě televizního pořadu Nedělní ráno.

Jako autor Křesťan debutoval roku 1958 v Mladé frontě, knižně pak v roce 1969 sbírkou humorných básní a próz Kos a kosínus, na které se podílel ilustrátor Vladimír Renčín. První sbírka fejetonů mu vyšla v roce 1980 pod názvem Myš v 11. patře, doslov k ní tehdy napsal Miroslav Horníček.

První knihou, kterou vydal po pádu komunistického režimu, byl soubor fejetonů Kočky v patách čili fejetony z cest. Byla jeho třetí knihou fejetonů a završovala projekt 333 křepelek - první Myš v 11. patře obsahovala 100 fejetonů, druhá Slepičí krok měla 111 fejetonů a Kočky v patách zaplnilo 122 fejetonů z let 1984 až 1989. Byl autorem dvacítky knih, za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal v roce 2015 Cenu Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu.

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Podle Slovníku české literatury po roce 1945 v jeho sbírkách fejetonů, které psal od 70. let především pro časopis Mladý svět, Český rozhlas a později pro Literární noviny, "typově převažují nepolemické, optimistické, úsměvné a chápavé fejetony".

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Přestože hlavní Křesťanovou zálibou bylo psaní, rád také cestoval - pracovně i soukromě navštívil přes 50 zemí čtyř kontinentů. K jeho dalším koníčkům patřilo fotografování a dobré jídlo. Jako ilustrátorka se na Křesťanových knihách podílela i jeho manželka Magdalena, která je akademická malířka.

Pražský rodák Křesťan prožil mládí v Karlových Varech, respektive jejich dnešní součásti Stará Role, která tehdy byla samostatnou obcí. V lázeňském městě také vystudoval jedenáctiletku. Na své mládí na Karlovarsku ve svém díle často vzpomínal

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