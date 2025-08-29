Kultura

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

před 1 hodinou
Německá kapela Helloween se svým power a speed metalem zahraje v příštím roce na 22. ročníku hudebního festivalu Masters of Rock. Do Vizovic, kde se přehlídka od 16. do 19. července uskuteční, dorazí i finská rocková skupina The Rasmus. Na festivalu vystoupí poprvé, stejně jako švédská skupina In Flames, která hraje melodický death metal, řekl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.
poprvé na festivalu vystoupí také kapela The Rasmus.
poprvé na festivalu vystoupí také kapela The Rasmus. | Foto: Aktuálně.cz

Část kapel pro letní přehlídku, která patří v tuzemsku mezi největší svého druhu, organizátoři odtajnili. Spustili také prodej vstupenek za zaváděcí ceny. Další interprety plánují představovat v příštích měsících. Helloween do Vizovic dorazí po osmi letech, tentokrát s výročním koncertem ke 40 letům své existence. "Jsou hlavní hvězdou festivalu. Přibudou k nim ještě tři headlineři, které budeme zveřejňovat teprve na podzim," řekl Daron.

Skupina Helloween patří mezi stálice metalové scény. Kapela s logem v podobě dýně vznikla v 80. letech minulého století v Hamburku a u fanoušků si velice rychle získala oblibu. Světoznámé jsou především její desky Keeper of the Seven Keys Part 1 a 2. Aktuálně jsou jejími členy zpěvák Andi Deris, kytaristé Michael Weikath a Sascha Gerstner, baskytarista Markus Grosskopf a bubeník Dani Löble. S formací v posledních letech koncertují i její někdejší členové, a to kytarista a zpěvák Kai Hansen a zpěvák Michael Kiske.

Alternativně rocková kapela The Rasmus vznikla v roce 1990. Na Masters of Rock měla původně vystoupit už loni, svou účast však odřekla. Stejně dlouho působí na scéně rovněž In Flames. Patří mezi jednu z prvních skupin, které začaly hrát melodický death metal. Ve Vizovicích dále vystoupí například zpěvák Udo Dirkschneider, někdejší člen legendární německé heavymetalové kapely Accept. Přijedou i německé skupiny Kissin´ Dynamite, Feuerschwanz a Brainstorm, finští Lordi, rakouská formace Visions of Atlantis nebo kanadští Voivod.

V minulosti organizátoři představovali první kapely festivalu až na sklonku roku při konání jeho zimní verze ve Zlíně. Letos se měla uskutečnit 5. prosince, pořadatelé ji však byli nuceni odvolat. "Hlavní balíček kapel zrušil turné a kapely se přidaly na turné k jiným projektům. Program na prosincový víkend se nám proto už nepodařilo poskládat. Navíc je standardní, že velké zahraniční i některé mezinárodní české přehlídky představují program s kapelami na další rok už po skončení aktuálního ročníku," uvedl Daron.

Na Masters of Rock v létě běžně přijíždí přes 20 tisíc příznivců metalové a rockové muziky z desítek zemí světa. Hvězdou letošního ročníku byl v červenci Till Lindemann, zpěvák a frontman celosvětově populární německé kapely Rammstein, která ve svých skladbách kombinuje prvky hard rocku, heavy metalu a industriální a elektronické hudby. Ve Vizovicích vystoupily i finská kapela Apocalyptica se svým symfonickým metalem, švédská heavymetalová skupina HammerFall a německá metalová formace Powerwolf.

 
