Na maďarský festival Sziget přijedou Arctic Monkeys, do Ostravy Jessie J a na Aerodrome Chvrches

před 6 hodinami

Jeden z největších evropských festivalů, maďarský Sziget, ohlásil koncert indie-rockové skupiny Arctic Monkeys. Kapela v programu na pozici headlinerů doplnila Kendricka Lamara, jenž letos mezi hiphopery ovládl ceny Grammy, Liama Gallaghera nebo skupinu Mumford & Sons. Festival se bude konat od 8. do 15. srpna.

Indierocková skupina Arctic Monkeys vznikla v roce 2002 v Sheffildu. Hned první album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not získalo prestižní cenu Mercury pro nejlepší britskou nahrávku. Skupina zpěváka Alexe Turnera tehdy porazila například žánrové kolegy Editors nebo Thoma Yorkea z Radiohead s albem The Eraser. Prozatím poslední desku AM vydali Arctic Monkeys v roce 2013.

Na budapešťském Szigetu dále zahraje londýnská skupina Mumford & Sons, ovlivněná country a folkem. Letos to pro ní bude jediné festivalové vystoupení. Týdenní permanentka na Sziget vyjde prozatím na 275 eur, což je necelých 7 tisíc korun.

Nové jméno na seznamu hlásí i Colours of Ostrava. Do České republiky v červenci poprvé přijede zpěvačka Jessica Ellen Cornishová alias Jessie J. Ta zvítězila před sedmi lety v anketě BBC Sound of.

Mezi její největší hity patří skladba Price Tag z debutu Who You Are, letos k vydání chystá čtvrté album R.O.S.E.

Další účinkující dorazí též na jeden z nejvýrazněji obsazených festivalů v Česku - Aerodrome. Ten se koná na konci června na letišti v Panenském Týnci.

K Macklemoreovi, kapele Nine Inch Nails či Wiz Khalifovi se řadí německé duo Milky Chance, známé především díky hitu Stolen Dance, nebo skotští elektropopoví Chvrches, již v Praze předskakovali Depeche Mode. Přijedou i britští rockeři Nothing But Thieves, kteří tu vystoupili na konci loňského roku.