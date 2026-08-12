Na Letné začíná festival nového cirkusu, zve ke sledování zatmění Slunce

Pod širým nebem v pražských Letenských sadech začne ve středu mezinárodní festival nového cirkusu Letní Letná. Organizátoři předpokládají, že lidé budou po 19:00 sledovat částečné zatmění Slunce, program je bez zvláštního zahajovacího představení.
Festival návštěvníky zve ke společnému sledování hry nebeských těles. Letní Letná potrvá téměř tři týdny do 31. srpna.
V minulých letech při zahájení festivalu prošla nad hlavami lidí provazochodkyně nebo se show odehrála u nového rybníčku v Letenských sadech. Velkou show organizátoři začínají připravovat pro 25. ročník, tedy na rok 2028.
Na programu jsou ve středu dvě vyprodaná představení zahraničních hvězd, inscenace Hourvari francouzské Compagnie Rasposo a představení Wolf australského Circa Ensemble. Příchozí se mohou zdarma zúčastnit hudebního večera Opening Fiesta, jehož program obstará Martin Juráček jako DJ Gadjo a také jako DJ Mackie Messer. Koncerty v Šapitó Letní poloha jsou na programu každý den.
K Letní Letné patří program pro děti, teenagery, stánky s občerstvením. Loni na festival přišlo asi 65 tisíc diváků. Letos se podle organizátorů podařilo díky dotacím a sponzorům udržet cenovou hladinu vstupného na loňské úrovni.
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