před 10 minutami

Na koncert skupiny Kabát do O2 areny přišlo včera 20 083 diváků, tedy jako by se tam nastěhovala třeba komplet Kutná Hora. Nikdy v historii haly, jedné z největších multifunkčních aren v Evropě, nepřišlo od jejího otevření v roce 2004 na jednu akci tolik diváků. Uspořádání podia pro koncert skupiny Kabát umožnilo kapacitu oproti jiným představením navýšit. Skupina vystupuje na tzv. "central stagi", tedy na pódiu umístěném uprostřed plochy. Bylo tak možné využít sektory, které jsou obvykle za pódiem, a maximalizovat tak celkovou kapacitu. Dosud nejvyšší návštěvu měla Madonna na jednom z dvojkoncertů v roce 2006. Loni do O2 areny dorazilo na Paula McCartneyho 18 005 lidí.

