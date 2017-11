Na jeden vztah dva nestačí. Začíná druhá řada českého seriálu televize HBO Až po uši

před 1 hodinou

Anna Geislerová a Jiří Havelka se v první řadě seriálu Až po uši dali dohromady. Vstoupí jim do štěstí Stanislav Majer? Dozvíme se brzy.

K fanouškům se v neděli 12. 11. vrací seriál televize HBO Až po uši v režii Jana Hřebejka. S podtitulem "Na jeden vztah dva nestačí" se k Anně Geislerové, Jiřímu Havelkovi, Jitce Čvančarové, Lence Krobotové, Radkovi Holubovi, Anně Polívkové a Janě Kolesárové přidává také Stanislav Majer. Společně budou zažívat "vztahové propletence a (ne)představitelné průšvihy moderních vztahů". Ať už jde o ložnice, pracovny nebo oblíbené bary, v každém kousku jejich života je něco, co bezpečně rozpoznáme i my sami, tvrdí autoři druhé, desetidílné série. Kromě Majera do "romantických, nekorektně humorných, hysterických i bezradných" scén zasáhnou nově Taťjana Medvecká, Zuzana Šulajová či František Němec.

