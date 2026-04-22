Na festivalu Meeting Brno se letos setkají sudetští Němci s Wintonovými dětmi

Festival Meeting Brno letos propojí zástupce Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) s Wintonovými dětmi, tedy lidmi, jimž Nicholas Winton pomohl uniknout před nacistickou hrozbou. Do Brna přijedou Eva Paddocková a Milena Grenfell-Bainesová a také Wintonův syn Nick.
Spolu s vedením SdL se 21. května, tedy první den festivalu, zúčastní piety za oběti holocaustu na pátém nástupišti hlavního nádraží, odkud za války odjížděly transporty. Organizátoři počítají s protesty proti festivalu a sjezdu sudetských Němců, čelí i výhrůžkám.
"Nejvyšší hodnotou našeho festivalu je setkání," řekl dnes novinářům spoluzakladatel festivalu David Macek. Jedním z cílů je zbavit veřejnost do budoucna strachu ze sudetských Němců, doplnil.
Meeting Brno usiluje o dialog, snaží se otevírat důležitá společenská témata a přispívat k porozumění mezi komunitami. Součástí je tentokrát i sjezd sudetských Němců, jejichž předkové museli po druhé světové válce opustit Československo. Do Brna je pozvali zástupci festivalu Meeting Brno. Akce se poprvé uskuteční v Česku a vyvolává i nesouhlasné reakce. Organizátoři podle výkonné ředitelky Veroniky Smyslové čelí i nadávkám a výhrůžkám, některé předávají policii.
Dubnové zasedání městského zastupitelstva provázely protesty. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) konání sjezdu v Brně podpořila, zastupitelé pouze vzali na vědomí informaci o konání akce. Usnesli se však na tom, že vítají snahy o usmíření.
Paddocková a Grenfell-Bainesová vystoupí také 24. května na výstavišti, kde se odehraje hlavní program sudetoněmeckého setkání s účastí více než tisícovky lidí. Wintonovy děti nabídnou svědectví o své záchraně, budou mluvit o smíření či o tom, proč kolektivní nálepky nejsou řešením. Nejspíš se zúčastní také dalších festivalových akcí. Získat je pro letošní ročník, i přes kontroverze spjaté se sjezdem SdL, bylo podle organizátorů paradoxně snadné.
"Máme zkušenost, že lidé, kteří toho mají za sebou mnoho, i nehezkého, zpravidla bývají těmi nejotevřenějšími," řekl další ze zakladatelů festivalu Petr Kalousek. Poté, co se Paddocková dozvěděla o událostech na brněnském zastupitelstvu, kde například protestující označovali literáta a někdejšího disidenta Milana Uhdeho za vlastizrádce, vzala podle Macka svou účast na festivalu jako morální povinnost.
Bezpečnost festivalu i sjezdu konzultují organizátoři průběžně s policií, oslovili bezpečnostního experta. Na některé akce, třeba program sjezdu na výstavišti nebo dlouhý sousedský stůl na Moravském náměstí, zajistili také bezpečnostní agenturu. "Neradi bychom ale působili jako původci bezpečnostních potíží. Jsme si celkem jistí, že to, co činíme, je správné. A že každý může vyslovit vlastní názor, je také správné," řekl Kalousek.
Obecnějším tématem letošního ročníku je hledání domova. Neomezuje se na česko-německou otázku, upozornila Smyslová. Jednotlivé akce se dotknou také problematiky pěstounské péče, romské menšiny nebo situace na Ukrajině. Festival potrvá do 31. května.
Británie chce vychovat generaci bez cigaret, zakáže jim jejich nákup
Britský parlament schválil zákon, který všem lidem narozeným po roce 2008 doživotně zakáže kupovat cigarety. Podle britských médií legislativa také upravuje práva vlády na regulaci tabáku, elektronických cigaret a dalších nikotinových produktů včetně jejich příchutí a obalů. Před vstupem v platnost musí zákon ještě získat formální souhlas britského krále.
Na severu Německa dál bojují o záchranu uvázlé velryby Timmyho
U ostrova Poel na severu Německa ve středu pokračuje pokus o vyproštění velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Bagr opět odstraňuje písek pod zvířetem, aby se snáze mohlo samo dostat do hlubších vod. Ochranáři ze soukromé iniciativy kytovce rovněž pokryli vlhkými bílými látkami. Odborníci dál trvají na tom, že další pokusy o záchranu mladého keporkaka by měly ustat, protože ho jen trápí.
Medvídě, které matka při útěku před cyklisty opustila, skončilo v bojnické zoo
Medvídě, které se zamotalo do sítě, zatímco jeho matka a sourozenci prchali před cyklisty u Ružomberku na severu Slovenska, našlo nový domov v zoologické zahradě u hradu Bojnice, informoval server Aktuality.sk.
Buďte doma nebo si sundejte bundy a šetřete palivo. Jak svět bojuje s vysokými cenami benzinu
Drahá ropa v důsledku konfliktu v Íránu už několik týdnů sužuje dopravu po celém světě. Ceny na čerpacích stanicích rostou, aerolinky ruší některé spoje a varují před zdražováním letenek. Do boje s vysokými cenami paliv vyrazily i mnohé státy: někde zatím jen zastropovaly ceny, jinde už je veřejná doprava zadarmo.
ŽIVĚ Německý ministr obrany: Rusko se chystá na střet s NATO
Rusko zbrojí a připravuje se na vojenský střet se Severoatlantickou aliancí; zůstává proto největší hrozbou pro německou bezpečnost. Na tiskové konferenci k nové armádní strategii to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Moskva podle něj považuje vojenskou sílu za legitimní nástroj k prosazování svých zájmů. Německo proto hodlá posílit stav své armády.