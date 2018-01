před 3 hodinami

Video: YouTube / MØ

Organizátoři festivalu Aerodrome, který se díky nabitému line-upu řadí mezi největší akce letošního roku, oznámili nová jména. Na letiště do Panenského Týnce přijedou ve dnech 28. až 30. června dánská popová zpěvačka MØ a rockové kapely The Kills, Kodaline, X Ambassadors nebo hardcoroví Underoath. První vlna kapel je známá od prosince, na akci zahrají američtí rapeři Macklemore a Wiz Khalifa a také hardrocková sestava Nine Inch Nails. Dále je v plánu koncert skupin Limp Bizkit, Stone Sour, Parkway Drive nebo Bullet for My Valentine.

autor: Kultura | před 3 hodinami

Související





Hlavní zprávy