Na Colours of OStrava 2018 přijede i George Ezra, autor hitu Budapest

před 14 minutami

Video: YouTube / George Ezra

Festival Colours of Ostrava (18. - 21. 7. 2018) hlásí po Ziggym Marleym, zpěvačce Auroře a kapele Cigarettes After Sex další jména: do Dolních Vítkovic dorazí i písničkář George Ezra, autor hitů Budapest, Listen to the Man, Barcelona nebo Blame It on Me. Zpěvák aktuálně připravuje druhé studiové album, jehož předzvěstí je píseň Don't Matter Now. Debutové album Wanted on Voyage vyšlo Ezrovi v roce 2014 a byl za něj čtyřikrát nominovaný na Brit Awards. Do Ostravy přijede i duo Slaves, které kombinuje punk s garážovým rockem, hardcorem a blues. S debutovým albem Are You Satisfied? byli Slaves nominováni na Mercury Prize.

