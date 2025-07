Na festival elektrohudby Beats for Love přišlo v pátek rekordních 45 tisíc lidí

Na festival elektronické a taneční hudby Beats for Love přišlo v pátek do Dolních Vítkovic v Ostravě 45 tisíc lidí, což byla zatím největší letošní návštěva a také největší páteční návštěva v historii akce. Návštěvníků bylo o 7000 více než ve čtvrtek a zhruba o 5000 více než loni ve stejnou dobu, sdělili pořadatelé.

"Už v minulém roce jsme se v pátek přehoupli přes tu magickou čtyřicetitisícovou hranici a chtěli jsme ji překonat i letos. Moc mě těší, že se to povedlo. Děkujeme fanouškům za přízeň," uvedl ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Že program třetího dne Beats for Love táhne, bylo podle organizátorů jasné už podle předprodeje vstupenek. Na pátek lákalo například vystoupení britského dua Sigma, americké hvězdy posledních let Johna Summita a především nizozemské legendy a největší letošní hvězdy festivalu, jednoho z nejuznávanějších DJů a producentů elektronické hudby na světě Armina van Buurena.

Výraznější počet lidí dorazil i díky tomu, že po čtvrtečním zrušení show dua Dimitri Vegas & Like Mike, které nedorazilo kvůli zrušení letů z Francie, organizátoři prodloužili platnost jednodenních vstupenek i na pátek. "Využily toho stovky fanoušků," uvedli pořadatelé.

Není podle nich vyloučeno, že letos padne absolutní návštěvnický rekord z loňského roku, kdy na Beats for Love v součtu všech čtyř dnů přišlo více než 162 tisíc idí. "Fanoušky čeká strhující závěr 11. ročníku festivalu. Součástí projektu Beats for Love Special bude neopakovatelné vystoupení britských D&B hudebníků A.M.C & Koven. Z Anglie dorazí i zpěvák John Newman známý svými hity Love Me Again nebo Feel The Love a zlatým hřebem festivalu bude show Axwella, člena věhlasné trojice Swedish House Mafia," uvedli organizátoři.