Muzikál Klan Baťa i kniha receptů. Série akcí připomene 150 let od narození Bati

Projekt Baťa: 150 bude konferencemi, knihami, autorským muzikálem, přednáškami i výstavami během celého roku 2026 připomínat 150 let od narození podnikatele Tomáše Bati. Sérii akcí k výročí zakladatele obuvnického impéria, které připadne na 3. dubna, zahájí v březnu ve Zlíně představení Kuchařky Marie Baťové.
První velkou akcí bude 16. dubna konference Fórum Baťa - Cesty k odpovědnému leadershipu na pražském Žofíně. Novináře o tom v úterý informovala ředitelka Nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková.
"Chceme Tomáše Baťu představit jako člověka, který vyvinul unikátní systém řízení, který vnímá člověka jako celistvou bytost, nikoliv jako pracovníka. Filozofie baťovské služby je založena na konceptu vzdělávacích a rozvojových aktivit, které učí člověka, jak najít vztah sám k sobě," uvedla Končitíková.
Součástí programu na Žofíně 16. dubna bude výstava Filozofie myšlení a práce Tomáše Bati, která se prostřednictvím ilustrací výtvarníka Jaromíra 99 zaměří na nadčasovost Baťova přístupu k práci, podnikání i každodennímu životu. Představeny budou dvě nové knihy vydané Nadací Tomáše Bati. Kuchařka Marie Baťové nabídne 99 originálních receptů první dámy Zlína, zatímco publikace Tomáš Baťa - Touha tvořit přinese 149 myšlenek a fotografií Tomáše Bati.
Druhá konference s názvem Upgrade Baťa se uskuteční na podzim ve Zlíně. Vedle Tomáše Sedláčka zde vystoupí například podnikatel a zakladatel Švec Group Ľubomír Švec nebo lékař a psychiatr Rodion Schwarz.
Autorský muzikál Klan Baťa od června uvede Letní scéna Musea Kampa. Moderně pojatý příběh slavné obuvnické rodiny přivede na jeviště například Marka Lamboru, Oskara Hese, Daniela Krejčíka nebo Tomáše Kluse.
Baťovskou filozofii jako nadčasový způsob myšlení přiblíží série přednášek ředitelky Nadace Tomáše Bati Končitíkové s názvem Baťa Tour. Publiku v širších souvislostech ukáže, jak lze principy Baťova přístupu uplatňovat v současném světě. Baťa Tour odstartuje 17. března v Ostravě a postupně zavítá do Brna, Bratislavy, Českých Budějovic a Plzně. Celou kampaň pak zakončí v listopadu v Praze.
Putovní charakter bude mít i již zmíněná výstava s ilustracemi Jaromíra 99. Po konferenci na pražském Žofíně ji bude možné od poloviny května do začátku června zhlédnout ve Zlíně a ve druhé polovině roku zamíří na střední školy v Česku i na Slovensku.
Obdivovatele baťovské architektury potěší také projekt City modul Baťův svět. Mobilní architektonická jednotka inspirovaná principy baťovské modularity v typickém rozměru 6,15 krát 6,15 metru bude putovat městy v České i Slovenské republice.
Na úsporné renovace domů v programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat bezúročný úvěr. Přímou dotaci ale získají již jen nízkopříjmové domácnosti, oznámil v pondělí novinářům ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Letos stát uvolní na program čtyři miliardy korun.
Rusko v noci na úterý podniklo další sérii dronových útoků na Ukrajinu. V Charkově a Dnipru při nich utrpělo zranění více než 20 lidí, uvedly místní úřady. Naopak Moskva tradičně bez podrobností informuje o likvidaci útočících ukrajinských dronů.
S nástupem léků typu Ozempic nebo Wegovy se mění nejen váha lidí, ale i svět gastronomie. Restaurace po celém světě přehodnocují své jídelní lístky a zmenšují porce. Miniburgery a malé porce by tak mohly být jen začátkem nové éry stolování.
Cena nafty v ČR stoupla od začátku války na Blízkém východě 28. února v průměru o 6,10 koruny na 39,20 koruny za litr. Naposledy byla průměrná cena dieselu nad 39 korunami v dubnu 2024. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, v současné době se prodává u čerpacích stanic za průměrných 36,36 Kč za litr, což je o 2,75 koruny více než na konci února.