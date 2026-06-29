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Kultura

Muzeum války 1866 na Chlumu má novou expozici. O svých osudech vypráví vojáci i matka

ČTK

Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové má novou expozici. Pomocí moderních technologií návštěvníkům ukazuje život i vojenské události roku 1866 nejen na bojišti u Chlumu, ale v celém národním a evropském kontextu. Kvůli budování expozice za téměř 20 milionů korun bylo muzeum od podzimu 2023 zavřené.

Muzeum války 1866, nová expozice
Nová expozice prusko-rakouské války z roku 1866 v Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradec Králové.Foto: ČTK – Taneček David
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Veřejnosti se opět otevře 3. července, kdy na Chlumu a v Hradci Králové začínají třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy.

Střetnutí na vyvýšenině Chlum na začátku července 1866 bylo jednou z největších bitev 19. století v Evropě. V jediném dni se střetlo 436 000 vojáků a po krvavém boji zůstalo 16 000 mrtvých a pohřešovaných. Rakouské jednotky bitvu prohrály a habsburský trůn musel přijmout pruské podmínky příměří.

Muzeum války 1866, nová expozice
Muzeum války 1866, nová expozice
Muzeum války 1866, nová expozice
Muzeum války 1866, nová expozice
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"Návštěvníci v muzeu nebudou o válečném konfliktu pouze číst, ale budou moci historické události doslova prožít. Díky promyšlenému propojení autentických příběhů, interaktivních prvků, moderních digitálních technologií a silné atmosféry osloví expozice odborníky, rodiny s dětmi i ty, kteří se o historii běžně nezajímají," uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Jiří Štěpán (Hlas samospráv).

Expozice návštěvníkům nabídne několik rovin. Kromě základních informací o tehdejší politické situaci a průběhu vojenských operací přibližuje válku i pohledem civilního obyvatelstva a vojáků. Svůj osobní lidský příběh návštěvníkovi vyprávějí rakouský a pruský voják a matka se synem žijící na bojišti. Jejich příběh vychází ze vzpomínek pamětníků. Působivé je přiblížení krvavých bojů v lese Svíb, kde se návštěvníci ocitnou přímo mezi stromy a vojáky.

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"Předchozí expozice se soustředila především na velké množství faktografických údajů a vojensko-historických informací, které byly pro běžného návštěvníka obtížně uchopitelné. Nová expozice klade větší důraz na příběh, prožitek a interaktivní prvky," uvedl náměstek ředitele Muzea východních Čech Stanislav Hrbatý. Inspiraci pro novou expozici muzejníci sbírali v podobných muzeích po Evropě.

Mobilní aplikace návštěvníky provede expozicí a vybranými místy bojiště, včetně lesa Svíb a Rozběřic. Aplikace je založená na mobilní hře, kterou vytvořilo studio Charles Games. Prostřednictvím takzvané rozšířené reality návštěvníci nahlédnou do doby před 160 lety v muzeu, na rozhledně a v lese u pomníku Baterie mrtvých. Návštěvník tak vjem těsněji propojí s okolním pietním územím, v němž je kolem 500 památníků. Do budoucna muzeum připravuje ještě čtvrtou dimenzi návštěvnického zážitku, a to pachové stopy.

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Muzejní budova má nové vnitřní uspořádání, z vestibulu se stal jeden výstavní prostor, muzeum dostalo klimatizaci. Kraj jako zřizovatel muzea a investor projektu získal na expozici evropskou dotaci 12 milionů korun. Zbytek peněz dalo krajské Muzeum východních Čech v Hradci Králové, jehož je Muzeum války 1866 pobočkou.

Muzeum na Chlumu vzniklo v roce 1936. V roce 2010 prošlo opravou a rozšířením za 40 milionů korun. Tehdy instalovaná expozice byla brána jako provizorní. V posledních letech muzeum i s přilehlou rozhlednou ročně navštěvovalo kolem 12 000 lidí.

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