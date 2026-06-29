Muzeum války 1866 na Chlumu má novou expozici. O svých osudech vypráví vojáci i matka

Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové má novou expozici. Pomocí moderních technologií návštěvníkům ukazuje život i vojenské události roku 1866 nejen na bojišti u Chlumu, ale v celém národním a evropském kontextu. Kvůli budování expozice za téměř 20 milionů korun bylo muzeum od podzimu 2023 zavřené.
Veřejnosti se opět otevře 3. července, kdy na Chlumu a v Hradci Králové začínají třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy.
Střetnutí na vyvýšenině Chlum na začátku července 1866 bylo jednou z největších bitev 19. století v Evropě. V jediném dni se střetlo 436 000 vojáků a po krvavém boji zůstalo 16 000 mrtvých a pohřešovaných. Rakouské jednotky bitvu prohrály a habsburský trůn musel přijmout pruské podmínky příměří.
"Návštěvníci v muzeu nebudou o válečném konfliktu pouze číst, ale budou moci historické události doslova prožít. Díky promyšlenému propojení autentických příběhů, interaktivních prvků, moderních digitálních technologií a silné atmosféry osloví expozice odborníky, rodiny s dětmi i ty, kteří se o historii běžně nezajímají," uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Jiří Štěpán (Hlas samospráv).
Expozice návštěvníkům nabídne několik rovin. Kromě základních informací o tehdejší politické situaci a průběhu vojenských operací přibližuje válku i pohledem civilního obyvatelstva a vojáků. Svůj osobní lidský příběh návštěvníkovi vyprávějí rakouský a pruský voják a matka se synem žijící na bojišti. Jejich příběh vychází ze vzpomínek pamětníků. Působivé je přiblížení krvavých bojů v lese Svíb, kde se návštěvníci ocitnou přímo mezi stromy a vojáky.
"Předchozí expozice se soustředila především na velké množství faktografických údajů a vojensko-historických informací, které byly pro běžného návštěvníka obtížně uchopitelné. Nová expozice klade větší důraz na příběh, prožitek a interaktivní prvky," uvedl náměstek ředitele Muzea východních Čech Stanislav Hrbatý. Inspiraci pro novou expozici muzejníci sbírali v podobných muzeích po Evropě.
Mobilní aplikace návštěvníky provede expozicí a vybranými místy bojiště, včetně lesa Svíb a Rozběřic. Aplikace je založená na mobilní hře, kterou vytvořilo studio Charles Games. Prostřednictvím takzvané rozšířené reality návštěvníci nahlédnou do doby před 160 lety v muzeu, na rozhledně a v lese u pomníku Baterie mrtvých. Návštěvník tak vjem těsněji propojí s okolním pietním územím, v němž je kolem 500 památníků. Do budoucna muzeum připravuje ještě čtvrtou dimenzi návštěvnického zážitku, a to pachové stopy.
Muzejní budova má nové vnitřní uspořádání, z vestibulu se stal jeden výstavní prostor, muzeum dostalo klimatizaci. Kraj jako zřizovatel muzea a investor projektu získal na expozici evropskou dotaci 12 milionů korun. Zbytek peněz dalo krajské Muzeum východních Čech v Hradci Králové, jehož je Muzeum války 1866 pobočkou.
Muzeum na Chlumu vzniklo v roce 1936. V roce 2010 prošlo opravou a rozšířením za 40 milionů korun. Tehdy instalovaná expozice byla brána jako provizorní. V posledních letech muzeum i s přilehlou rozhlednou ročně navštěvovalo kolem 12 000 lidí.
Co si to sakra dovolují Babiš s Macinkou. A proč Pavel hledá spásu na Ústavním soudu
V podcastu Politická šikana nebývá nouze o různé emotivní, ale i úsměvné okamžiky, což se potvrdilo i tentokrát. Nejvíce se naštval Vratislav Dostál, když ze svého pohledu popisoval útoky vládních politiků na různé důležité instituce v Česku – zatím naposledy na Ústavní soud. Zároveň ale v dobré náladě vyčetl Radku Bartoníčkovi, že je „Milošem Zemanem Politické šikany“.
ŽIVĚ USA a Írán přeruší vzájemné útoky, budou jednat v úterý v Dauhá
USA a Írán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných úderů a obě strany se sejdou v úterý k jednání v katarské metropoli Dauhá. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to v neděli uvedl server Axios. Obnovení bojů vyvolaly protichůdné interpretace memoranda o porozumění, které strany podepsaly. Zejména se lišil pohled na plavbu přes Hormuzský průliv.
ŽIVĚ Muchová - Zacharovová. Naladila se vítězně, Wimbledon rozehraje Muchová proti Rusce
Sledujte online přenos z utkání prvního kola tenisového Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Anastasií Zacharovovou z Ruska.
Viďmanová na Wimbledonu potrápila Pegulaovou, neuspěl ani Svrčina
Tenistka Darja Viďmanová při grandslamovém debutu ve Wimbledonu vypadla v 1. kole. Nasazené čtyřce Američance Jessice Pegulaové podlehla 5:7, 3:6. Duel na trávě v londýnském All England Clubu prohrála za hodinu a 13 minut. Při debutu v hlavní soutěži Wimbledonu neuspěl ani Dalibor Svrčina. S Američanem a šestnáctým nasazeným Learnerem Tienem prohrál 1:6, 4:6, 7:6, 3:6.
„Vláda nerespektuje usnesení soudu.“ Pavel není spokojený, Babišovi nabídl kompromis
Spor o podobu delegace na summit NATO má další pokračování. Vláda Andreje Babiše sice akreditovala prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod, výpravu ale nadále povede premiér. S rozhodnutím kabinetu není hlava státu spokojená. „Vláda tím nerespektuje ani usnesení Ústavního soudu, ani protokolární zvyklosti při pořádání vrcholného setkání členských zemí NATO,“ uvedl Pavel ve svém vyjádření médiím.