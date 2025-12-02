Kultura

Muzeum Prahy otevře unikátní digitální expozicí. Vychází z velmi cenného exponátu

před 1 hodinou
Po pětileté rekonstrukci se v sobotu otevře hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Návštěvníci uvidí novou digitální a interaktivní expozici, která vychází z jednoho z nejcennějších exponátů muzea - Langweilova modelu Prahy. Vstup do muzea bude nejméně několik prvních měsíců bezplatný. Novinářům to v úterý řekl ředitel muzea Ivo Macek.
Ředitel muzea Ivo Macek představuje novou interaktivní expozici v opravené hlavní budově Muzea Prahy na Florenci.
Ředitel muzea Ivo Macek představuje novou interaktivní expozici v opravené hlavní budově Muzea Prahy na Florenci.

Muzeum je příspěvkovou organizací hlavního města. Jeho sbírky jsou věnované především pražským dějinám. "V době, které dominují moderní technologie, už nechceme věznit historii ve vitrínách. Umíme ji oživit, rozhýbat a návštěvníky do ní vtáhnout. Na této myšlence jsme postavili celou novou expozici Město v čase," uvedl Macek.

Expozice vychází z Langweilova modelu Prahy, který je jedním z nejcennějších exponátů muzea a nedávno byl prohlášen kulturní památkou. "Chtěli jsme návštěvníkům přiblížit Prahu v první polovině 19. století. Ukážeme, že město bylo relativně tiché, představíme tehdejší společnost na postavách, které se skutečně vyskytují v Langweilově modelu," řekl Macek. Návštěvníci se seznámí také s životem Antonína Langweila. Model byl dříve vystavený v kuse, nyní je rozdělený na 12 částí, aby si lidé mohli prohlédnout i detaily.

Vrcholem expozice je takzvaný imerzní sál, který podle Macka zatím žádné jiné muzeum v ČR nemá. Promítá se v něm na podlahu a stěny dlouhé 22 metrů. Návštěvníky obklopuje prostorový zvuk. Sledovat v něm budou proměny Prahy od 19. století do současnosti, od Vyšehradu až po Holešovice.

Výhodou digitálních expozice je podle Macka také to, že se místnosti dají velice rychle proměnit například na přednáškový sál. Na plátna či panely se pak může promítat obsah související s pořádanou akcí. Muzeum bude jeden den v týdnu otevřené i večer. Ostatní večery chce využít například pro přednášky, besedy, křty knih nebo i přespávání v muzeu pro děti s rodiči.

Podle ředitele je Muzeum Prahy jediné v Evropě, které má vlastní AI oddělení. Lidé si budou moci vyzkoušet chatbota, kterého oddělení vytvořilo. Prozatím zvládne odpovídat na provozní otázky. V budoucnu bude umět vyhledat ověřené informace z muzejní databáze, sbírkové dokumentace či vydaných publikací.

Nová expozice se nachází ve druhém podlaží. První je zatím prázdné. Dvě místnosti si chce nechat muzeum volné pro dočasné výstavy, v dalších dvou se příští rok otevře expozice určená nejmenším dětem s názvem Mraveniště Praha. "Chceme ukázat analogii mezi sociálním chováním mravenců a tím, jak se lidé chovají ve městech," řekl Macek.

V přízemí je vybudováno nové zázemí pro návštěvníky - toalety, šatny a nově také kavárna. Ve všech patrech je výtah.

Hlavní budova Muzea Prahy byla podle návrhu architekta Antonína Balšánka postavena v letech 1896 až 1898, pro veřejnost byla společně s expozicemi slavnostně otevřena 27. září 1900. V roce 2020 začala její kompletní rekonstrukce. Zahrnovala obnovu veškerých vnitřních prostor, technických i bezpečnostních zařízení.

 
