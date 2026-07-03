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Kultura

Muž poškodil kladivem dvě sochy u budovy Rudolfina, policie ho zadržela

ČTK

Čtyřicetiletý muž ve středu poškodil kladivem dvě sochy u budovy Rudolfina a způsobil škodu kolem 90 000 korun. Pachatele na místě policie zadržela, při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil. Na policejním webu o tom v pátek informoval mluvčí policie Jan Daněk.

Socha sfingy u bočního schodiště budovy pražského Rudolfina. Ve středu 1. července 2026 ji čtyřicetiletý muž, který byl následně zadržen policií, poškodil kladivem.
Socha sfingy u bočního schodiště budovy pražského Rudolfina. Ve středu 1. července 2026 ji čtyřicetiletý muž, který byl následně zadržen policií, poškodil kladivem.Foto: Policie ČR
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"Čtyřicetiletý muž zasadil sochám téměř dvacet úderů kladivem vážícím 1,5 kilogramu," uvedl mluvčí. Podle zveřejněných fotografií poničil dvě kamenné sochy sfing, které střeží boční schodiště ⁠Rudolfina. Jsou součástí bohaté vnější výzdoby této novorenesanční budovy postavené podle plánů Josefa Zítka a Josefa Schulze.

Muž je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, za což mu hrozí až tři roky vězení. "Při výslechu muž odmítl sdělit, proč sochy poničil, a odmítl vypovídat. Jeho motiv tedy v tuto chvíli neznáme," dodal mluvčí.

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Prostory pražského Rudolfina se otevřely veřejnosti 7. února 1885 za přítomnosti korunního prince Rudolfa. Budova Domu umělců se stala důstojným stánkem pro různé oblasti umění a svým dispozičním řešením a víceúčelovým využitím prakticky předběhla dobu téměř o jedno století. V Dvořákově síni Rudolfina se pořádají významné koncerty včetně třeba Pražského jara, Galerie Rudolfinum slouží k výstavám výtvarného umění. Od roku 1989 je Rudolfinum, kde sídlí Česká filharmonie, také národní kulturní památkou.

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