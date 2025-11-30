Kultura

Muchova plastika Příroda se v Praze vydražila za rekordních 18 milionů korun

ČTK ČTK
před 17 minutami
Plastika Příroda (La Nature) od Alfonse Muchy se na Velké sálové aukci v Praze vydražila za 18,35 milionu korun včetně aukční přirážky, což je podle Miloše Svobody z pořádající aukční síně European Arts Investmenst Muchův autorský rekord na tuzemském trhu. Vyvolávací cena bronzové busty z roku 1900, která je českou kulturní památkou, činila 14,8 milionu korun.
Plastika Le Nature (Příroda) Alfonse Muchy.
Plastika Le Nature (Příroda) Alfonse Muchy. | Foto: Profimedia.cz

Muchova plastika je vytvořena z patinovaného bronzu a malachitu a měří 70 centimetrů. Mucha vytvořil bustu původně pro slavného pařížského zlatníka Georgese Fouqueta.

"Záhadný ženský profil se zavřenýma očima zosobňuje pohanskou bohyni, esoterické tajemství i symbol spirálovitého vývoje lidstva," uvedla aukční síň. Podle ní představuje syntézu všech hlavních výtvarných i duchovních proudů, které Mucha ztělesnil na přelomu 19. a 20. století.

Druhou nejvyšší částku zaplatil účastník aukce za obraz Noční tramvaj od Jakuba Schikanedera, a to 16,6 milionu včetně aukční přirážky. Vyvolávací cena byla 11 milionů korun. Podle Svobody se o něj vedla napínavá bitva dražitelů ze sálu, po telefonu i on-line. Noční tramvaj patří podle něj mezi sběratelsky nejžádanější části Schikanederovy tvorby.

"Tradiční lazurní technikou, v několika jemných vrstvách, Schikaneder vystavěl obraz s neuvěřitelnou hloubkou a náladou, která z něj činí jedno z nejpůsobivějších děl tohoto období," uvedl Svoboda.

V aukci bylo celkem 168 děl českého i evropského výtvarného umění. Sběratelé utratili více než 107 milionů korun. Vydražilo se 88 procent nabízených položek.

Součástí aukce byla také dražba osmi děl streetartových umělců, jejíž výtěžek je určen na podporu lidí s mentálním znevýhodněním. Podařilo se vydražit šest děl za 226 tisíc korun. U této charitativní části dražby organizátoři neúčtují žádné přirážky.

Peníze obdrží nezisková organizace Portus Praha, která každoročně pořádá Akci cihla. V ní prodává symbolické cihly a vybírá peníze na pomoc handicapovaným. Dvě neprodaná díla dá aukční síň do prodeje příští týden.

Letošním nejdráže prodaným dílem na tuzemských sálových aukcích je zatím olejomalba Zátiší od Bohumila Kubišty, která se prodala začátkem listopadu v Praze za 44,2 milionu korun včetně aukční přirážky. Dosud nejdráže v Česku prodaným obrazem je Conception/Danae (Početí) Františka Kupky s dosaženou cenou 126,5 milionu korun v aukční síni Adolf Loos Apartment & Gallery. Dražba se uskutečnila v dubnu 2024.

 
Další zprávy