Klempíř: Motoristé jsou za zachování poplatků za veřejnoprávní média

V návrhu programového prohlášení vznikající koalice uvedla, že zajistí transparentní kontrolu hospodaření České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu. "Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy," uvádí také dokument.
Poplatky za ČT a ČRo se od května zvýšily. Měsíční televizní poplatek je v současnosti 150 korun a rozhlasový 55 korun.
O financování veřejnoprávních médií dnes vedl Klempíř diskusi i s Pavlem. Shodli se na nutnosti zachovat v maximální možné míře jejich nezávislost. "Za Motoristy jsme za zachování poplatků. V tom nejsme úplně názorově sjednoceni s našimi koaličními partnery. Bude velká diskuse, abychom dosáhli nějakého smysluplného výsledku," poznamenal Klempíř.
Zmínil možnost zavedení skandinávského modelu financování veřejnoprávních médií. V některých zemích využívají přímý daňový příspěvek, případně média financují ze státního rozpočtu.
"Velmi pečlivě budu sledovat, jak pan ministr naplní svá slova o médiích veřejné služby," sdělil ministr kultury v demisi Martin Baxa (ODS). Klempíře se chystá velmi podrobně informovat o tom, co resort v kultury v uplynulém období vykonal. "Myslím, že určitě je na co navazovat, a doufám, že kultura bude i nadále svobodná a silná," doplnil Baxa.
Za zásadní v kultuře považuje Klempíř stabilitu pro růst a práci kulturních organizací, rozšiřování kultury do regionů i zahraničí i nastavení dlouhodobého financování kulturních institucí.
Setkání s prezidentem označil Klempíř za noblesní. "Vyprávěli jsme si víceméně o věcech, které nás spojují, jaké máme na kultuře styčné body. Samozřejmě jsme se dotkli i věcí, které se nám nelíbí," poznamenal a zmínil "přílišný umělecký aktivismus". Konkrétní řešení problémů ale neprobírali. Rozhovor s Pavlem označil za exekutivně-filozofický.
Novináři při Klempířově příchodu na Hrad zahlédli některé z jeho poznámek na papíře, například "Veřejnoprávní média jsou náš grál." "Předtím je věta, kde se říká 'památky jsou naše moře'. Trochu jsem parafrázoval větu pana prezidenta Masaryka, který říká 'vzduch je naše moře'," uvedl.