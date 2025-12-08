Kultura

Klempíř: Motoristé jsou za zachování poplatků za veřejnoprávní média

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Motoristé jsou za zachování poplatků za veřejnoprávní média, nejsou úplně názorově sjednoceni s koaličními partnery ANO a SPD, možností je více. Novinářům to po pondělní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě řekl kandidát na ministra kultury Oto Klempíř.
Kandidát na ministra kultury Oto Klempíř.
Kandidát na ministra kultury Oto Klempíř. | Foto: Vojtěch Gross

V návrhu programového prohlášení vznikající koalice uvedla, že zajistí transparentní kontrolu hospodaření České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu. "Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy," uvádí také dokument.

Poplatky za ČT a ČRo se od května zvýšily. Měsíční televizní poplatek je v současnosti 150 korun a rozhlasový 55 korun.

O financování veřejnoprávních médií dnes vedl Klempíř diskusi i s Pavlem. Shodli se na nutnosti zachovat v maximální možné míře jejich nezávislost. "Za Motoristy jsme za zachování poplatků. V tom nejsme úplně názorově sjednoceni s našimi koaličními partnery. Bude velká diskuse, abychom dosáhli nějakého smysluplného výsledku," poznamenal Klempíř.

Zmínil možnost zavedení skandinávského modelu financování veřejnoprávních médií. V některých zemích využívají přímý daňový příspěvek, případně média financují ze státního rozpočtu.

"Velmi pečlivě budu sledovat, jak pan ministr naplní svá slova o médiích veřejné služby," sdělil ministr kultury v demisi Martin Baxa (ODS). Klempíře se chystá velmi podrobně informovat o tom, co resort v kultury v uplynulém období vykonal. "Myslím, že určitě je na co navazovat, a doufám, že kultura bude i nadále svobodná a silná," doplnil Baxa.

Za zásadní v kultuře považuje Klempíř stabilitu pro růst a práci kulturních organizací, rozšiřování kultury do regionů i zahraničí i nastavení dlouhodobého financování kulturních institucí.

Související

V případě nabídky bych vzal post ministra kultury, říká hudebník Oto Klempíř

Spotlight - Oto Klempíř

Setkání s prezidentem označil Klempíř za noblesní. "Vyprávěli jsme si víceméně o věcech, které nás spojují, jaké máme na kultuře styčné body. Samozřejmě jsme se dotkli i věcí, které se nám nelíbí," poznamenal a zmínil "přílišný umělecký aktivismus". Konkrétní řešení problémů ale neprobírali. Rozhovor s Pavlem označil za exekutivně-filozofický.

Novináři při Klempířově příchodu na Hrad zahlédli některé z jeho poznámek na papíře, například "Veřejnoprávní média jsou náš grál." "Předtím je věta, kde se říká 'památky jsou naše moře'. Trochu jsem parafrázoval větu pana prezidenta Masaryka, který říká 'vzduch je naše moře'," uvedl.

 
Mohlo by vás zajímat

Nominace na Zlaté glóby ovládl americký thriller Jedna bitva za druhou

Nominace na Zlaté glóby ovládl americký thriller Jedna bitva za druhou

Od role mladého komunisty k angažmá na Vinohradech. Jan Šťastný slaví šedesátiny

Od role mladého komunisty k angažmá na Vinohradech. Jan Šťastný slaví šedesátiny

Otevřeně o samotě, alkoholu i despektu k Hollywoodu. Vyšly memoáry Anthonyho Hopkinse

Otevřeně o samotě, alkoholu i despektu k Hollywoodu. Vyšly memoáry Anthonyho Hopkinse

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla
Infografika
kultura Magazín.Aktuálně.cz hudba Obsah Česká televize Český rozhlas poplatky Oto Klempíř Petr Pavel média televize

Právě se děje

před 6 minutami
Virtuální pomsta. Síť X Elona Muska po pokutě zrušila reklamní účet Evropské komise

Virtuální pomsta. Síť X Elona Muska po pokutě zrušila reklamní účet Evropské komise

"Zdá se, že se domníváte, že pravidla by se na váš účet neměla vztahovat. Váš reklamní účet byl zrušen," vzkázal Produktový manažer X Nikita Bier.
před 17 minutami
Poláci prohráli s Turky. Za Smartwings dají turecké Pegasus Airlines 3,8 miliardy

Poláci prohráli s Turky. Za Smartwings dají turecké Pegasus Airlines 3,8 miliardy

Obchod ještě musejí schválit úřady v Česku i v jiných zemích, kde Smartwings působí. Média píší, že ČSA chtěl koupit i polský letecký dopravce LOT.
před 43 minutami
Máte doma závisláka na počítačových hrách? Zde jsou signály, které to pomůžou zjistit

Máte doma závisláka na počítačových hrách? Zde jsou signály, které to pomůžou zjistit

Vypni už ty střílečky! Přestaň hrát aspoň na chvilku tu FIFU! Dost rodičů zná tyto pokyny nazpaměť.
před 45 minutami
Paramount Skydance chce přeplatit Netflix, za Warner Bros. nabízí přes dva biliony

Paramount Skydance chce přeplatit Netflix, za Warner Bros. nabízí přes dva biliony

Jde o pokus zvrátit obchodní dohodu mezi vedením provozovatele streamovací služby Netflix a Warner Bros. Discovery v hodnotě 72 miliard dolarů.
před 46 minutami
VIDEO: Sever Japonska zasáhlo zemětřesení. Připravte se na tsunami, apelují úřady

VIDEO: Sever Japonska zasáhlo zemětřesení. Připravte se na tsunami, apelují úřady

Velmi silné otřesy mohou podle úřadů vyvolat tsunami. Vlny by pak podle japonských meteorologů dosáhly výšky až tři metry
před 50 minutami
Nominace na Zlaté glóby ovládl americký thriller Jedna bitva za druhou

Nominace na Zlaté glóby ovládl americký thriller Jedna bitva za druhou

S osmi nominacemi následuje rodinné drama Citová hodnota dánsko-norského režiséra Joachima Triera.
před 1 hodinou
Úmrtí novorozenců. Zkušenému týmu se to nestane. Experti by rušili porodnice

Úmrtí novorozenců. Zkušenému týmu se to nestane. Experti by rušili porodnice

Tragická událost, při které v litoměřickém Centru porodní asistence zemřela dvě miminka, znovu otevírá debatu o tom, zda měřit kvalitu lékařské péče.
Další zprávy