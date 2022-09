Moravské židovské muzeum už zná svou podobu, stavět se bude podle návrhu Japonců

Nová budova Moravského židovského muzea Mehrin v Brně se bude za několik let stavět podle návrhu japonského studia Kengo Kuma & Associates. Návrh uspěl v architektonické soutěži, o jejíž výsledcích informoval spisovatel Martin Reiner. Právě Reiner stojí za plánem na vybudování muzea v místech parkoviště naproti hotelu Grand u brněnského nádraží.

Komise dospěla k závěru, že muzeum by mělo být otevřeným domem, propojeným s okolím. Největší otevřenost, obsahovou i formální, pak komise jednomyslně shledala u japonského návrhu. Soutěže se dále účastnila studia z Dánska, Itálie a Nizozemska.

"Jsme přesvědčeni, že čeští architekti jsou skvělí, a osobně mám mezi nimi řadu přátel. V tomto případě jsme se rozhodli dát přednost pohledu zvenčí a oslovili jsme významná světová studia. Brno podobnou situaci zná. Ikonickou stavbu moderní architektury, Vilu Tugendhat, navrhl také zahraniční architekt," uvedl Reiner.

"Máme vítězný návrh, který bude nyní ve spolupráci se zadavatelem dopracován do podoby architektonické studie. Následně se bude dělat projektová dokumentace - a projekt by mohl být připraven k realizaci v horizontu tří až čtyř let," doplnil Reiner.

V Galerii architektury začne 11. října výstava soutěžních návrhů, která potrvá do 15. listopadu. Výstavu zahájí vítěz soutěže Kengo Kuma.

Moravské židovské muzeum Mehrin je projektem, který se rozvíjí od jara 2019. V dubnu 2020 vznikl Nadační fond pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě, který také nese náklady architektonické soutěže. Ve správní radě zasedají ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN), předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nebo brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Muzeum představí veřejnosti dějiny židovské přítomnosti na Moravě, a to zejména prostřednictvím autentických životních příběhů, prezentovaných s využitím technologií 21. století. Součástí muzea bude i dokumentační centrum, knihovna, sál, vzdělávací centrum pro děti a mládež nebo kavárna.