„Monastýr musí žít.“ Oprava vybombardovaného kyjevského kláštera potrvá dva roky

Ruský útok na Kyjevskopečerskou lávru způsobil požár chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodičky, jehož historie sahá až do 11. století.
Oprava pravoslavného kláštera Kyjevskopečerská lávra, který v pondělí zasáhl ruský útok, může trvat dva roky, řekl Maksym Ostapenko, ředitel komplexu, jehož součástí je i Uspenský chrám, na kterém se při útoku vzňala střecha.
„Podle odhadů našich expertů a za předpokladu, že všechno půjde hladce, opravy a renovace mohou zabrat dva roky,“ řekl Ostapenko během tiskové konference v jednom z nejdůležitějších pravoslavných klášterů. Konala se v Uspenském chrámu, ve kterém ležely ohořelé trosky a kusy zlatého kříže.
Ostapenko uvedl, že škody v klášteře se předběžně odhadují na 500 milionů hryven (232 milionů korun), přesnější částka bude známá v dalších dnech.
Uspenský chrám byl téměř zničen za druhé světové války a znovu byl postaven v 90. letech minulého století. Nad jeho střechou se v úterý podle AFP ve vzduchu ještě vznášely kousky popela a dělníci už připravovali novou střechu, aby ochránili stavbu samotnou i sbírku ikon.
Ukrajinští představitelé v pondělí uvedli, že Kyjevskopečerskou lávru zasáhly ruské drony. To Moskva popřela. Tvrdí, že monastýr zasáhla střela amerického protiraketového systému Patriot používaného ukrajinskou armádou.
Podle ukrajinské ministryně kultury Teťjany Berežné byly pondělní útoky jedny z největších namířených proti ukrajinské kultuře a ukrajinskému kulturnímu dědictví od února 2022, kdy Rusko válku proti Ukrajině zahájilo. Zasažených bylo 13 památek a míst kulturního významu v různých částech země.
Ředitel Kyjevskopečerské lávry se svým týmem pracuje na tom, aby se návštěvníci mohli co nejrychleji do kláštera vrátit. „Hledáme možnosti, jak prohlídky jednotlivých částí obnovit..., protože monastýr musí žít,“ řekl Ostapenko.