Moby jede na turné, výtěžek dá na boj za práva zvířat. Lidem nemůžete věřit, říká

Americký producent elektronické hudby Moby po více než dekádě vyrazí na evropské turné. Podle agentury AFP veškerý výtěžek ze vstupného věnuje na boj za práva zvířat. Osmapadesátiletý umělec ho dnes považuje za své hlavní poslání.

O Mobyho odhodlání se návštěvníci koncertů přesvědčí okamžitě. Nenápadný brýlatý zpěvák hrající na klávesy, kytaru, baskytaru i bicí má na jedné ruce zřetelně vytetováno slovo "práva", na druhé ruce slovo "zvířat". Další výrazné tetování na krku připomíná, že Moby je vegan, tedy že ze svého jídelníčku vyloučil veškerou živočišnou potravu.

"Vegan jsem už 37 let. A práce ve prospěch práv zvířat je smyslem mého života. Už se nepovažuji za hudebníka. Hudba mi poskytuje radostné, klidné útočiště," popisuje Moby, vlastním jménem Richard Melville Hall, který celosvětově prodal přes 20 milionů nahrávek a jehož skladby zněly také v bondovce Zítřek nikdy neumírá nebo filmu Pláž.

Svou nejúspěšnější desku Play, obsahující hity Why Does My Heart Feel So Bad nebo Honey, vydal přesně před čtvrt stoletím. Právě u příležitosti tohoto výročí nyní Moby přichystal turné. Zahájí jej 18. září koncertem v britském Manchesteru, dále vystoupí v Belgii, Německu, Francii a Švýcarsku.

Do Česka, kde hrál naposledy roku 2009 na Sázavafestu, se nechystá. "Nebyl jsem na turné více než deset let, ale někdo mě upozornil, že letos je to 25 let od vydání Play. Tak mi přišlo, že by nemusel být nejhorší nápad trochu tu desku připomenout a oslavit to na menším evropském turné," uvedl hudebník na webu.

Hity budou

Agentuře AFP nyní Moby řekl, že veškerý výtěžek ze vstupného rozdělí mezi osm nebo devět organizací bojujících za práva zvířat a šetrnější přístup k životnímu prostředí. Jejich jména teprve oznámí.

Moby návštěvníkům koncertu slibuje největší hity, zejména z desek Play a následujícího alba nazvaného 18, zveřejněného roku 2002.

"Kvůli tomu si lidé ty lístky kupují. Když jdu na koncert své oblíbené kapely a ona nezahraje písně, které znám a miluji, taky bývám smutný a přijde mi to sobecké," říká. Argumentuje britskou skupinou Radiohead, která v novém tisíciletí až na výjimky nehrála naživo svůj hit Creep. "Přitom je tak skvělý. A lidé ho mají tak rádi. Co by jim to udělalo, když vědí, že by z toho jejich fanoušci měli radost?" diví se Moby.

Práce ve Washingtonu

Publika si váží i proto, že nezapomněl, jak těžko se na přelomu 70. a 80. let minulého století coby student filozofie a fotografie snažil prosadit v New Yorku. Nejprve v punkových klubech, než objevil scénu okolo elektronické hudby.

"Jednou jsme třeba hráli v čínské restauraci. My byli v kapele čtyři a v publiku seděli dva lidi. Nikdy by mě tehdy nenapadlo, že o mou hudbu bude někdo stát," vzpomíná Moby.

Později zažil i bouřlivé období, kdy ve velkém holdoval alkoholu a drogám, načež oznámil, že hodlá žít v celibátu.

Na vrcholu slávy byl okolo přelomu tisíciletí. Hudební kariéru od té doby neukončil, jen za poslední dekádu zveřejnil 11 alb včetně Reprise vydaného na prestižní značce Deutsche Grammophon či nejnovějšího Always Centered at Night, jež poslal do světa minulý týden.

Podle agentury AFP ale nyní Moby tráví nejvíc času tím, že se snaží lobbovat u politiků v USA za práva zvířat. Podle něj je ve Washingtonu spousta politiků, kteří by chtěli pomoct, krátce před listopadovými prezidentskými volbami v USA se ale bojí, aby neudělali něco, čím pomohou Donaldu Trumpovi k vítězství.

"Trump je sociopat. Ví se o něm, že nenávidí zvířata. Jeho bývalá manželka vyprávěla, jak když domů přinesla psa, Trump vyhrožoval, že ho zabije," tvrdí Moby zřejmě s odkazem na životopis exprezidentovy bývalé manželky Ivany Trumpové, zlínské rodačky Ivany Zelníčkové, nazvaný Raising Trump z roku 2017.

Oběť zneužívání

K veganství, které spočívá v odmítnutí užívání zvířat ve prospěch lidí, se Moby podle svých slov dostal v reakci na problematické dětství. Jeho otec zemřel v opilosti při autonehodě, když byly chlapci pouhé dva roky.

Moby pak vyrůstal mezi chudými hippie přáteli své matky. Začátkem 70. let se stal obětí sexuálního zneužívání. Ve své druhé autobiografii nazvané Then It Fell Apart z roku 2019 vylíčil, jak ho matka odložila u pečovatele. Ten chlapce jednou probudil, nakázal mu, aby byl tiše, a pak jej odvedl do koupelny v zadní části domu, kde zamkl dveře, sundal si kalhoty a donutil dítě k orálnímu sexu. Nakonec mu pod výhrůžkou zakázal, aby o tom komukoliv říkal.

"Jedna z prvních věcí, kterou mě život naučil, bylo, že lidem nemůžete věřit. Naopak zvířata byla velice předvídatelná," říká na to konto dnes hudebník.

Prošel si také obdobím, kdy své veganství víc prožíval. Podle agentury AFP navštěvoval Moby zvířata krátce předtím, než byla odvážena na porážku, a snažil se k nim být co nejvlídnější.

Tento zvyk mu ale provozovatelé jatek zkomplikovali, když zvířata začali transportovat na porážku uprostřed noci.

"Málokdo je ochotný vstát v půl třetí ráno, jet přes celé město a pak s dalšími tak dvěma lidmi čekat na mrazu. Tohle kolo masný průmysl vyhrál," konstatuje Moby, který prý v reakci na to také změnil strategii. Dnes se víc snaží o "práci s přesahem do politiky, filantropie, médií nebo k rizikovému kapitálu veganských startupů", vyjmenovává. "Mým cílem je identifikovat všechno to, co potřebujeme udělat, abychom se od statu quo ohledně našeho chování k zvířatům začali posouvat dál," dodává.

Moby naposledy v létě 2009 vystoupil na Sázavafestu, který se konal v Kácově na Kutnohorsku. Dav zhruba 20 tisíc lidí hudebník za doprovodu vokalistky roztancoval hity jako Why Does My Heart Feel So Bad a Honey, přestože odpoledne na tiskové konferenci přiznal, že už je nemůže ani slyšet. Na koncertu uvedl také coververze skladeb Loua Reeda či Guns N' Roses, napsala tehdy agentura ČTK.

Video: Mobyho hit Why Does My Heart Feel So Bad