Ministerstvo kultury posílí rozpočet příspěvkových organizací, polepší si divadla i muzea

Rozpočet ministerstva kultury na příští rok vláda Andreje Babiše (ANO) navýšila oproti srpnovému návrhu asi o 670 milionů korun. Vládní návrh nyní u resortu počítá s celkovými výdaji 19,26 miliardy, původně šlo o 18,59 miliardy korun. Je to o 1,66 miliardy korun více, než činí schválený letošní rozpočet ministerstva.
Z porovnání návrhů plyne, že nejvíce, asi o 660 milionů korun, se mají posílit výdaje příspěvkových organizací.
Mezi velké příspěvkové organizace ministerstva patří Národní památkový ústav, Národní divadlo, Národní galerie Praha, dále například Muzeum umění Olomouc nebo Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum a Moravská galerie v Brně. Částka pro příspěvkové organizace vzrostla ze srpnových 9,59 miliardy na 10,25 miliardy korun.
Ministr Oto Klempíř (za Motoristy) po jednání kulturní tripartity 17. září předpokládal, že rozpočet jeho resortu zůstane 18,59 miliardy korun. Meziroční navýšení asi o miliardu označili za nedostatečné jak zástupci zaměstnavatelů, tak odborů s poukazem na dlouhodobé podfinancování kultury. Klempíř opakovaně řekl, že usiluje o vyšší podporu pro živou kulturu a pro příspěvkové organizace.
Z asi 403 milionů na 419 milionů korun vzrostly výdaje na činnost úřadu, tedy samotného ministerstva. Částka na platy a platby za práci se zvýšila z 232,8 milionu na 246 milionů korun.
Stejné zůstaly sumy na podporu živého umění a kulturní služby ve výši 1,25 miliardy korun. Na podporu profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů má jít stále 300 milionů korun, ačkoli ministerstvo kultury obdrželo požadavek na navýšení na 500 milionů. Letos na to ministerstvo vyčlenilo 350 milionů korun, o 50 milionů méně než loni.
Proti srpnu se nezměnila dotace pro Státní fond audiovize ve výši asi 1,91 miliardy korun ani pro Státní fond kultury na úrovni 315,6 milionu korun. Jednou z vládních priorit je zvýšení platů pracovníků v kultuře.
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