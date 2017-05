Miliardová píseň. Hit Closer od The Chainsmokers si na Spotify pustil rekordní počet lidí

před 1 hodinou

The Chainsmokers. Hoši, jejichž píseň mají uživatelé sítě Spotify rádi | Video: YouTube / The Chainsmokers

Dvojice amerických producentů jménem The Chainsmokers láme na streamovací síti Spotify rekordy. Po R’n’B hvězdě Drakeovi se zařadila na druhé místo seznamu těch, jejichž píseň má víc než miliardu poslechů. Drake uspěl s trackem One Dance, The Chainsmokers se skladbou Closer s hostující zpěvačkou Halsey. Do ligy miliardových se již brzy mohou zapsat další jména: Major Lazer a jeho Lean On, Justin Bieber se skladbou Sorry a Ed Sheeran s hitem Shape Of You. Všechny skladby mají více než 900 milionů přehrání.

autor: NME