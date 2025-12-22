Přeskočit na obsah
Benative
22. 12. Šimon
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Miliardář Ellison se zaručí za část nabídky Paramountu na koupi Warner Bros

ČTK

Spoluzakladatel softwarové společnosti Oracle Larry Ellison poskytne osobní záruku v hodnotě 40,4 miliardy dolarů (zhruba 835 miliard korun) na financování nabídky mediálního konglomerátu Paramount Skydance na převzetí konkurenta Warner Bros. Discovery (WBD).Celková hodnota nabídky činí 108,4 miliardy dolarů (zhruba 2,2 bilionu korun), uvedla agentura Reuters.

FILE PHOTO: Illustration shows Paramount and Warner Bros logos
Ilustrační foto. Foto: Wikimedia Commons
Reklama

Vedení WBD se minulý týden postavilo proti této nabídce a poukázalo na nedostatečné finanční záruky. Akcionářům proto doporučilo konkurenční nabídku od streamovací služby Netflix.

"Larry Ellison souhlasil s poskytnutím neodvolatelné osobní záruky ve výši 40,4 miliardy dolarů," uvedla společnost Paramount Skydance v dnešní tiskové zprávě. Krok je pode tiskové zprávy součástí úprav nabídky, které mají rozptýlit obavy vedení WBD. Společnost Paramount Skydance nadále za každou akcii WBD nabízí 30 dolarů v hotovosti a usiluje o převzetí veškerých aktivit podniku.

Larry Ellison je v současnosti předsedou správní rady společnosti Oracle a patří mezi deset nejbohatších lidí na světě. Jeho syn David Ellison je předsedou správní rady a výkonným ředitelem firmy Paramount Skydance.

Související

Společnost Netflix chce od WBD koupit filmová studia Warner Bros a streamovací divizi, která zahrnuje konkurenční platformu HBO Max. Za tyto aktivity nabízí 72 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu korun).

Reklama
Reklama

Převzetí studií a streamovacích služeb Netflixem už dříve jednomyslně schválily správní rady obou společností. Konglomerát Paramount Skydance se ale pokusil tuto dohodu zvrátit vlastní nabídkou.

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Společnost Paramount Skydance vznikla v letošním roce fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Praha 2. 9. 2025 VYHLÍDKOVÁ TERASA NÁDRAŽÍ BUBNY
Praha 2. 9. 2025 VYHLÍDKOVÁ TERASA NÁDRAŽÍ BUBNY
Praha 2. 9. 2025 VYHLÍDKOVÁ TERASA NÁDRAŽÍ BUBNY

Vlak na Václaváku i nové tunely. Prahu čeká největší budování od stavby metra v 70. letech

Přibudou dva nové železniční tunely, které se vzájemně křižují pod hlavním nádražím. Vlak pojede ze Smíchovského nádraží přes nově budovaný Smíchov city skrz zastávky Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Hlavní nádraží a Karlín až na Krejcárek, kde vyjede na povrch. Na Václavském náměstí tak budeme moct vystoupit z vlaku. Kdy? Zhruba v polovině století.

Reklama
Chris Rea, archivní foto.
Chris Rea, archivní foto.
Chris Rea, archivní foto.

Zemřel Chris Rea, kytarista a zpěvák s typickým "chraplákem"

Ve věku 74 let v pondělí ráno po krátké nemoci zemřel v nemocnici britský kytarista a zpěvák Chris Rea. Sdělil to agenturám BBC a PA mluvčí rodiny. Hudebník s charakteristickým chraplavým hlasem se proslavil mimo jiné písněmi The Road to Hell, Julia či Driving Home For Christmas.

Reklama
Reklama
Reklama