Miliardář Ellison se zaručí za část nabídky Paramountu na koupi Warner Bros

Spoluzakladatel softwarové společnosti Oracle Larry Ellison poskytne osobní záruku v hodnotě 40,4 miliardy dolarů (zhruba 835 miliard korun) na financování nabídky mediálního konglomerátu Paramount Skydance na převzetí konkurenta Warner Bros. Discovery (WBD).Celková hodnota nabídky činí 108,4 miliardy dolarů (zhruba 2,2 bilionu korun), uvedla agentura Reuters.
Vedení WBD se minulý týden postavilo proti této nabídce a poukázalo na nedostatečné finanční záruky. Akcionářům proto doporučilo konkurenční nabídku od streamovací služby Netflix.
"Larry Ellison souhlasil s poskytnutím neodvolatelné osobní záruky ve výši 40,4 miliardy dolarů," uvedla společnost Paramount Skydance v dnešní tiskové zprávě. Krok je pode tiskové zprávy součástí úprav nabídky, které mají rozptýlit obavy vedení WBD. Společnost Paramount Skydance nadále za každou akcii WBD nabízí 30 dolarů v hotovosti a usiluje o převzetí veškerých aktivit podniku.
Larry Ellison je v současnosti předsedou správní rady společnosti Oracle a patří mezi deset nejbohatších lidí na světě. Jeho syn David Ellison je předsedou správní rady a výkonným ředitelem firmy Paramount Skydance.
Společnost Netflix chce od WBD koupit filmová studia Warner Bros a streamovací divizi, která zahrnuje konkurenční platformu HBO Max. Za tyto aktivity nabízí 72 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu korun).
Převzetí studií a streamovacích služeb Netflixem už dříve jednomyslně schválily správní rady obou společností. Konglomerát Paramount Skydance se ale pokusil tuto dohodu zvrátit vlastní nabídkou.
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Společnost Paramount Skydance vznikla v letošním roce fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media.
