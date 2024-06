Začíná festival v Karlových Varech, po červeném koberci prošli první herci

16:31

Kromě filmových fanoušků jsou už v plném nasazení i brigádníci, kteří zajišťují hladký chod festivalu. Každoročně jich pořadatelé najímají okolo 1500, letos náklady na ně vzrostly v souvislosti se změnou zákona. "Máme to stejné jako všichni zaměstnavatelé, kteří nabírají brigádníky. I my jsme museli zvýšit rozpočet na ně. A není to málo, odhadem o 12 až 15 procent," řekl šéf produkce festivalu Petr Lintimer.