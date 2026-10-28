Metály od Pavla dostali Hřebejk nebo Topol. Na Kunderu se opět nedostalo

Jako již tradičně, své zastoupení měli mezi vyznamenanými i umělci. Prezident Petr Pavel dvěma z nich - režisérovi Miloši Formanovi a herečce Ivě Janžurové - propůjčil Řád Bílého lva. Vedle toho ale udělil devět medailí Za zásluhy v oblasti kultury a umění. Mezi vyznamenanými jsou první generální ředitel ČT Ivo Mathé nebo režisér Jan Hřebejk. Opět se ale nedostalo na spisovatele Milana Kunderu.
Z 51 celkem vyznamenaných osobností jich hned 11 získalo ocenění za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Na koho se naopak nedostalo, je po Karlu Čapkovi asi nejznámější český spisovatel Milan Kundera. Ten byl mezi asi dvěma stovkami osobností, které prezidentovi navrhli zákonodárci.
Vedle oscarového režiséra Miloše Formana a stálice českého filmu Ivy Janžurové zastupují kinematografii další dvě osobnosti.
Tou první je režisér Jan Hřebejk, který patří mezi příznivce současného prezidenta. Devětapadesátiletý režisér je českému publiku nejvíce známý díky filmu Pelíšky. Kromě nich ale režíroval třeba Pupendo, Šakalí léta nebo Horem pádem. Je také trojnásobným držitelem ocenění Český lev.
Druhým zástupcem filmového cechu je Arnošt Goldflam, herec dramatik, divadelní režisér i pedagog. Ocenění získal jako „jedna z nejorogonálnějších osobností českého divadla a filmu“, jak stálo v medailonku, který zazněl ve Vladislavském sále.
Dramatik i exšéf ČT
Medailí vyznamenal prezident také divadelního režiséra dramatika a spoluzakladatele Činoherního klubu Ladislava Smočka, kterého označil za „jednu z učujících osobností českého divadla druhé poloviny 20. století“.
Vyznamenání za oblast kultury a žurnalistiky si pak od Pavla převzal také dramatik, scénárista a politický komentátor Karel Steigerwald. Ten působil mimo jiné v radě České televize, psal pro Lidové noviny nebo MF Dnes. Spolupracoval také s Činoherním klubem nebo Divadlem Na zábradlí. Podle prezidenta Pavla Steigerwald po desetiletí svou satirickou tvorbou kriticky reflektuje českou společnost.
S Českou televizí je spojený i další oceněný Ivo Mathé. Byl jejím prvním generálním ředitelem mezi roky 1992 až 1998. Od roku 1999 byl kancléřem prezidenta Václava Havla. Působil také jako rektor Akademie múzických umění a je prezidentem České filmová a televizní akademie.
Medaili z rukou Petra Pavla převzal také básník a spisovatel Jáchym Topol. Čtyřiašedesátiletý prozaik je držitelem mnoha literárních ocenění včetně Státní ceny za literaturu za román Citlivý člověk. V osmdesátých letech také spolupracoval s bratrem Filipem jako textař kapely Psí vojáci.
Spisovatele také v letošním seznamu oceněných zastupuje Kateřina Tučková. Autorku Žítkovských bohyní či Bílé vody prezident ocenil za to, že ve svém díle otevírá opomíjené kapitoly českých dějin a „dává hlas ženám vystaveným bezpráví a útlaku“.
Spisovatelka i operní pěvec
Hudebníky a výtvarníky zastupuje v jednom Marko Čermák. Jeho kreslířská práce je nejvíce spojená s pokračováním Rychlých šípů spisovatele Jaroslava Foglara. Vedle ilustrací a kreslení je Čermák také úzce spjat s hudbou. Byl zakládajícím členem kapely Greenhorns a napsal knihy o hraní na banjo.
Basbarytonista Adam Plachetka je v současnosti nejúspěšnějším a nejznámějším českým operním pěvcem. Vystupoval například ve Vídni i slavné newyorské Metropolitní opeře, proslavil se zejména mozartovskými rolemi. Ocenění Plachetka získal za „mimořádnou reprezentaci českého pěveckého umění na světových scénách“.
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