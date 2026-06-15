Metalové legendy v čele s Iron Maiden zakončily letošní Rock for People

Metalové legendy v čele s Iron Maiden v pondělín v hradeckém Parku 360 zakončily 31. ročník festivalu Rock for People. Vystoupení Iron Maiden se uskutečnilo v rámci jejich Run for Your Lives World Tour, která trvá už od loňska a nabízí i oficiální knihu a dokumentární film.
Turné, které loni v květnu viděli i fanoušci v pražských Letňanech, je výjimečné i tím, že kapela oznámila úplnou pauzu od koncertování v roce 2027. Mezi dalšími zahraničními hvězdami závěrečného dne 31. ročníku festivalu byly ještě kapely Saxon nebo Queensrÿche.
Iron Maiden, kteří jsou v Česku častým hostem, zahájili svůj hlučný koncert plný projekcí a pyrotechnických efektů méně hranými skladbami jako Wrathchild, Killers nebo Phantom of the Opera. V závěru koncertu však nadšenému publiku z velké části oblečenému do triček s logem kapely, naservírovali hity The Trooper, Run to the Hills nebo titulní skladbu debutového alba Iron Maiden z roku 1980.
V přídavku návštěvníky koncertu čekal hit Fear of the Dark. Na závěr Iron Maiden ani tentokrát nepřipravili své příznivce o tradiční tečku v podobě písně Always Look on the Bright Side of Life z filmu Život Briana britské komediální skupiny Monty Python.
Před Iron Maiden se na jednom ze dvou hlavních pódií představili Saxon, kteří podle hudebních odborníků patří vedle Judas Priest a Iron Maiden do pomyslného trojlístku nejdůležitějších kapel takzvané nové vlny britského heavy metalu. Saxon v čele s charismatickým zpěvákem Biffem Byfordem se na hudební scéně objevují od roku 1976. Jejich předloňská deska Hell, Fire and Damnation se dostala mezi 20 nejúspěšnějších nahrávek britského žebříčku. Titulní skladba tohoto alba současné koncerty Saxon otvírá.
Důležitou událostí v historii skupiny Saxon se staly přípravy na turné k desce Denim and Leather v roce 1981. Těsně před začátkem koncertní šňůry musel bubeník Pete Gill opustit kapelu kvůli zranění ruky. Nahradil ho Nigel Glockler, který se musel celý koncertní set naučit za pouhý den a půl. Jako člen kapely se představil i v pondělí v Hradci Králové.
Přehlídku zahraničních metalových hvězd na programu závěrečného dne Rock for People odpoledne zahájili v hradeckém Parku 360 američtí Queensrÿche. Progresivní metalová kapela mimo jiné nabídla skladby ze svého koncepčního alba Operation: Mindcrime z roku 1988.
V letošním roce každý ze dnů festivalu vyvrcholil koncertem některé z hlavních hvězd akce. Ve středu 10. června to byli Gorillaz, 11. června Limp Bizkit, o den později britská kapela Bring Me the Horizon a 13. června americká zpěvačka Halsey, vlastním jménem Ashley Frangipaneová.
Z tuzemských interpretů se v pondělí mimo jiné představil zpěvák Dan Bárta, který se pro tuto příležitost vrátil do skupiny Alice, ve které na začátku 90. let začínal svoji pěveckou kariéru. Během vystoupení nabídli průřez vydanými alby Yeah!, Ústa hromů a Alice s hity jako Ani náhodou, Ráj se mnou nehledej nebo A to tě trochu bolí.
Pořadatelé Rock for People již před začátkem letošního ročníku oznámili, že festival je prakticky vyprodán. Prodalo se 50 tisíc vstupenek. Příští ročník se uskuteční od 2. do 5. června 2027. Prvním oznámeným vystupujícím je americká punk rocková skupin Blink-182.
Rock for People získal cenu za pořádání hudebních festivalů European Festival Awards za rok 2025. Zvítězil v kategorii The Event Safety Award za bezpečnost festivalu.
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