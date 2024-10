Pražské divadlo mělo přivézt queer inscenaci s Cinou. Slováci smlouvu nepodepíšou

Pražské divadlo Studio Hrdinů se svou inscenací Měsíční kámen nebude hostovat ve Slovenském národním divadle. Jak zjistil tamní Denník N, vystoupit s ní v Bratislavě mělo 21. října v rámci festivalu s LGBT tematikou nazvaného Drama Queer. Nová ředitelka divadla Zuzana Ťapáková však oznámila, že smlouvu nepodepíše.

"Nebudu podepisovat smlouvu dva tři týdny před jakýmkoliv hostováním či účastí na festivalech. To je pro divadla, kde se věci plánují půl roku, rok či dva dopředu, nepřípustné," řekla deníku Ťapáková.

Do funkce nastoupila poté, co předešlého ředitele Mateje Drličku v létě odvolala slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová ze Slovenské národní strany. Ta obhajuje tradiční kulturu, vystupuje proti LGBT tématům a dopředu avizovala snahu přestat je podporovat ze strany státních institucí.

Ředitel festivalu Róbert Pakan zrušení hostování označuje za mezinárodní skandál vzhledem k tomu, že autorem hry je islandský dramatik Sjón, známý spoluprací se zpěvačkou Björk. "Osobně to považuji za cenzuru, vypadá to jako diskriminace a je to i mezinárodní skandál," řekl televizi Markíza.

Podle něj trvalo, než obě scény našly vhodný termín, a proto nebyla smlouva podepsána dřív. Hostování musí Pakan zrušit, protože takhle narychlo nesežene jiný technicky vyhovující prostor.

Slovenská platforma Otvorená Kultúra v reakci obvinila slovenskou ministryni z "normalizace a čištění veřejného prostoru od LGBTIQ+ lidí a témat". Rozhodnutí už ale vyvolalo reakci také v Česku. Studio Hrdinů avizovalo, že k situaci chystá na 28. října besedu. Brněnské HaDivadlo na sociálních sítích napsalo, že "selektování kultury na závadnou a nezávadnou patří do mentální výbavy totalitních a nedemokratických režimů".

Inscenaci Měsíční kámen na motivy stejnojmenné novely spisovatele Sjóna předloni uvedla režisérka Kamila Polívková s česko-islandským týmem. Jan Cina hraje šestnáctiletého sirotka, jenž miluje film a stejné pohlaví. Oboje je na Islandu v raném 20. století společensky problematické, to druhé přímo pobuřující. "Měsíční kámen jasně ukazuje, jakým směrem by se nezávislé, potažmo veškeré české divadlo mělo ubírat," napsala kritička Marcela Magdová. Inscenace byla nominována na Cenu Divadelních novin v kategorii alternativní divadlo, stejně tak byl Jan Cina navržen na ocenění za herecký výkon v hlavní roli.

