Když se v Hollywoodu kamarádí horor a porno. Do kin přišel krvavý film z Varů

K nejoblíbenějším půlnočním snímkům letošního karlovarského festivalu patřil americký horor MaXXXine, který přivezl sám režisér Ti West. O týden později se jeho novinka, skládající krvavou poctu Hollywoodu 80. let minulého století, dostává do běžné kinodistribuce.

Stylová jízda prosluněným Los Angeles, kde řádí sériový vrah, ukazuje, že kinematografický průmysl může být podobným monstrem jako zabiják v kožených rukavicích.

Třiačtyřicetiletý americký scenárista a režisér Ti West chtěl původně natočit jen jeden snímek, svéráznou variaci na hororovou klasiku Texaský masakr motorovou pilou, kterou nazval X. V ní skupina filmařů roku 1979 přijíždí na texaský venkov, kde si najala chalupu, aby vyrobila levné, zato ambiciózní porno. Jenže opodál žijící dvojice staříků má s účastníky úplně jiné úmysly.

Snímek si chytře pohrával s prvky hororů ze 70. let spadajících do podžánru slasher a pomocí promyšlených záběrů zkoumal podobnosti i rozdíly dvou oblastí, s nimiž se nejvíce pojí voyeurismus: hororu a pornografie. Stejně tak boural klišé s těmito žánry spojená.

Jenže Ti West začal své X točit v době pandemie a najednou se naskytla možnost použít stejné kulisy pro další film Pearl, jenž dějově předchází tomu prvnímu o mnoho dekád a pohrává si pro změnu s postupy dobových melodramat či klasického Hollywoodu. Oba snímky se do kin dostaly v roce 2022. Nynější MaXXXine volnou trilogii završuje. A byť dějově přímo navazuje už zase na X, stejně jako předešlé části obstojí coby samostatné, stylově velmi odlišné dílo.

Hrdinka a jediná přeživší masakru Maxine v podání uhrančivé Mii Goth už je etablovaná pornoherečka, ale hledá možnosti, kde prorazit dál. Na začátku ji video ukazuje v dětství, kdy ji otec nabádá, aby se nebála udělat pro naplnění svých ambic cokoli. Už v současnosti pak dravá, sebevědomá, byť zároveň otřesnými zážitky traumatizovaná protagonistka vtrhává na casting fiktivního hororu Puritánka 2, odhodlaná urvat pro sebe hlavní roli. Její strhující monolog před kamerou dává najevo, že sebevědomí má pevný základ v hereckých schopnostech.

Jenže zrovna když se má její nová kariéra rozjet, začne Maxine dohánět minulost. Objevují se záběry toho, co se před šesti lety stalo na chatě kdesi v Texasu. Slizký soukromý detektiv v podání Kevina Bacona hrdince naznačuje, ať si nezahrává s jeho nebezpečným zaměstnavatelem. A do toho začínají umírat lidé z jejího okolí.

Maxine přesto odmítá být onou klasickou hrdinkou jako z hororů 80. let. Svůj osud hodlá mít pevně ve vlastních rukách.

Ti West opět vytvořil zábavný pastiš. Dlouhými záběry připomene dobové thrillery Briana de Palmy, stejně jako italské horory filmařů typu Lucia Fulciho, předhánějící se v co nejrafinovanějších způsobech likvidace obětí.

Známými tvářemi obsazený snímek, ve kterém dále účinkují Giancarlo Esposito, zpěvačka Halsey nebo herečky Elizabeth Debicki a Lily Collins, se odehrává přímo v Hollywoodu. Proto vytváří zdání, jako by se ústřední aktérka pohybovala nikoli v realitě, nýbrž v krajině utkané přímo z filmů. Ti West však na rozdíl od Briana De Palmy a dalších, na něž odkazuje, více sází na černý humor nebo nadsázku. Hollywoodu neskládá jen poctu, také jej kritizuje.

Opět se ocitáme na natáčení filmu, místo porna jde o horor a zase se zkoumá myšlenka, že podceňovaný či brakový žánr může být plochou pro inovace a autorské myšlení. Což není nijak originální myšlenka, tento typ snímků vždy sloužil jako vděčný prostor pro různé technologické, vypravěčské či estetické experimenty.

MaXXXine se naopak těmto ambicím - včetně těch vlastních - trochu vysmívá. V jádru zůstává zábavným béčkem, které sice nabízí různé podvratné linky, ale nakonec láskyplně přijímá svou brakovou podstatu.

Už Brian de Palma hojně "opisoval" od otce thrillerového žánru Alfreda Hitchcocka. Ti West po něm tak jako v X rovněž pomrkává, avšak spíše s cílem ukázat, jak daleko se od těchto kořenů odchyluje.

Jedna scéna se odehrává přímo ve slavném Batesově motelu z Hitchcockova filmu Psycho, který stále stojí uprostřed hollywoodských studií. West ovšem dává najevo, že si do těchto kulis přišel především nezávazně hrát.

MaXXXine není nijak originální podívanou. Herci skotačí na place, k tomu hrají kapely ZZ Top či Frankie Goes to Hollywood a vše je tu podobně přepálené jako ve filmech a hudbě 80. let.

Když chce West tematizovat genderové stereotypy a nezdravost Hollywoodu i přehnaných ambic, není tak přesvědčivý, jak by asi chtěl. A MaXXXine nemá ani napětí, ani tempo dobových thrillerů, na to se až moc opájí stylem a tím, že vše je tak trochu pocta, citace či variace.

Funguje jako černá hororová komedie, byť tento průlet konturami dobového Los Angeles je spíše zábavnou jednohubkou než zásadním příspěvkem do dějin hororu.