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Kultura

Máte poslední šanci. „Takovou korunu chci taky,“ chválila holčička korunovační klenoty

Střípky z výstavy českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. K vidění budou do 28. září včetně.
Střípky z výstavy českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. K vidění budou do 28. září včetně.
Střípky z výstavy českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. K vidění budou do 28. září včetně.
Střípky z výstavy českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. K vidění budou do 28. září včetně.
Střípky z výstavy českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. K vidění budou do 28. září včetně.
Zobrazit
12 fotografií
Střípky z výstavy českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. K vidění budou do 28. září včetně. |
Foto: Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
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Školy, senioři, návštěvníci z různých koutů republiky i Japonci. Korunovační klenoty jsou do pondělního odpoledne stále k vidění, poté se opět uloží do Korunní komory ve svatovítské katedrále. Největší radost podle ankety Aktuálně.cz udělaly těm nejmenším. „Takovou korunu chci taky, je taková hezká a zlatá a jsou v ní barevné drahokamy,“ sdělila své dojmy osmiletá holčička z jedné pražské školy.

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První čtyři dny výstavy na Pražském hradě byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvu si zarezervovalo přes 300 škol. Na konci Vladislavského sálu jsou ve vitríně korunovační klenoty tvořené svatováclavskou korunou, královským žezlem a jablkem, jejich koženými pouzdry, poduškou pod korunu a korunovačním pláštěm s doplňky.

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Součástí expozice jsou také předměty spojené se správou a ochranou klenotů, například historické klíče strážců korunního archivu a korunovačních klenotů, nebo korunovační roucho, které nebylo vystavováno několik let. Sál po pravé straně doplňují informační panely.

Děti mají jasného favorita

„Nejvíce se mi líbí koruna, takovou chci taky. Je taková hezká a zlatá a jsou v ní barevné drahokamy,“ svěřila se osmiletá Tereza z jedné z pražských škol. Její spolužačky přitakaly – nejvýraznější klenot evidentně zaujal nejvíce.

„Byl to nápad syna,“ prohlásil pan Oto, který dorazil na výstavu z Pardubic také s manželkou a sedmnáctiletou dcerou. „Kopii jsme již v Pardubicích viděli, ale chceme vidět originál,“ doplnil. Synovi je deset let a korunovační klenoty probíral ve vlastivědě. Po prohlídce si rodina udělala ještě společný výlet po městě.

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Střípky z výstavy českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. K vidění budou do 28. září včetně.
Střípky z výstavy českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. K vidění budou do 28. září včetně.
Střípky z výstavy českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. K vidění budou do 28. září včetně.
Střípky z výstavy českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. K vidění budou do 28. září včetně.
Zobrazit
12 fotografií

I se synem dorazila na výstavu také paní Petra z Poběžovic na Domažlicku. „Jsme tady poprvé, syn se moc těšil. Hlavně na korunu,“ řekla. I u dalších dětí, které se přijely na klenoty podívat s rodiči z Kladna, je koruna, kterou nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce, jednoznačně největším lákadlem.

Rodačka z Třebíče Monika pak přijela se svou osmiletou vnučkou. „Chtěla jsem, aby klenoty viděla. Myslím, že to bude docela zážitek. I já je dneska uvidím poprvé,“ uvedla. Na výstavu zamířila i skupina Japonců, kteří do Prahy přijeli na týden. Čekání ve frontě jim nevadí, na prohlídku Pražského hradu si vyhradili celý den.

Čas máte do pondělí

Výstava zájemcům přibližuje příběh českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně v 16. století přes přesun do Vídně během třicetileté války až po jejich slavnostní převoz do Prahy v roce 1791. Tehdy se na přání zemských stavů natrvalo vrátily na Pražský hrad a staly se jedním z klíčových symbolů české státnosti, historické tradice a národní identity.

Slavnostní vyjmutí korunovačních klenotů z Korunní komory ve svatovítské katedrále. Vyjmout je lze pouze v případě, že se sejde všech sedm klíčníků. Jsou jimi prezident, premiér, předsedové Senátu a sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan Metropolitní kapituly svatého Víta v Praze.
Slavnostní vyjmutí korunovačních klenotů z Korunní komory ve svatovítské katedrále. Vyjmout je lze pouze v případě, že se sejde všech sedm klíčníků. Jsou jimi prezident, premiér, předsedové Senátu a sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan Metropolitní kapituly svatého Víta v Praze.Foto: Viet Tran

Klenoty jsou dlouhodobě uloženy v Korunní komoře ve svatovítské katedrále. Vyjmout je lze pouze v případě, že se sejde všech sedm klíčníků. Jsou jimi prezident, premiér, předsedové Senátu a sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan Metropolitní kapituly svatého Víta v Praze. O každoročním vystavování korunovačních klenotů rozhodl prezident Petr Pavel předloni, další příležitost tak přijde příští rok.

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Expozice je otevřena každý den od 09:00 do 17:00. Hrad letos připravil také speciální program pro nevidomé a slabozraké s kopií koruny, která umožní její zkoumání hmatem. Expozice potrvá do pondělí 28. září, vstup je zdarma. Loni si panovnické insignie prohlédlo více než 51 500 návštěvníků včetně škol.

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