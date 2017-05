Marta Kubišová zakončí kariéru v Lucerně. V říjnu tam s ní zazpívají Lucie Bílá a Václav Neckář

před 1 hodinou

Zpěvačka Marta Kubišová se rozhodla, že ke svému turné Marta Naposledy přidá 27. října koncert v pražské Lucerně. Kariéru pak zakončí 1. listopadu v Českých Budějovicích v den svých 75. narozenin. Doprovázet ji bude kapela v čele s klavíristou Petrem Maláskem.

Marta Kubišová bude letos na podzim končit pěveckou kariéru. V rámci turné naposledy objede sedm českých a tři slovenská města. Úplně poslední pražský koncert proběhne 27. října v pražské Lucerně, kde si s ní zazpívají Václav Neckář, Aneta Langerová nebo Lucie Bílá.

České zastávky turné Marta Naposled

8. 10. Brno (Sono, 19:30)

10. 10. Sedlčany (KD Josefa Suka, 19:00)

12. 10. Chomutov (Městské divadlo, 19:00)

18. 10. Hořovice (Společenský dům, 19:00)

25. 10. Varnsdorf (Městské divadlo, 19:00)

27. 10. Praha (Lucerna, 19:00)

1. 11. České Budějovice (KD Vltava, 19:00)

Lucerna si Kubišová nevybrala náhodou, v prosinci 1989 měla prvmí koncert po dvacetiletém zákazu vystupování právě tam.

"Těším se do Lucerny, do toho vroucího kotle a magického sálu, v němž jsem měla tu čest mnohokrát zpívat ve své první i druhé kariéře," říká zpěvačka. "Vidím proto jako symbolické, že právě tady se rozloučím s pražským publikem," doplnila zpěvačka. Po Praze se Kubišová představí ještě 1. listopadu v Českých Budějovicích. V ten den jí bude 75 let.

Svou poslední desku Soul vydala Kubišová loni. Album je nominované na Cenu Anděl.