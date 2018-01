Mark Wahlberg věnuje 1,5 milionu dolarů za dotáčku filmu na podporu obětí sexuálního oběžování

před 13 hodinami

Herec Mark Wahlberg prohlásil, že peníze, které dostal za dotáčky filmu Všechny prachy světa, věnuje na podporu obětí sexuálního obtěžování. Reaguje tak na vlnu nevole, jež se zvedla poté, co vyšlo najevo, že zatímco on inkasoval 1,5 milionu dolarů, jeho kolegyně Michelle Williamsová dostala za stejnou práci jen tisíc dolarů. “Poslední dny to bylo velké téma,” napsal v prohlášení. “Stoprocentně podporuji platovou rovnost, a proto ty peníze věnuji fondu Time's Up Legal Defense.” Za tímto projektem stojí přes tři stovky hereček, spisovatelek či režisérek, které chtějí aktivně bojovat proti obtěžování na všech pracovištích - zejména těch, jimž média nevěnují tolik pozornosti jako Hollywoodu.

