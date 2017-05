před 1 hodinou

Americký hudebník Marilyn Manson přijede 19. listopadu do pražské Tipsport Arény. Lístky na koncert, na kterém zazní i nové skladby z nové, v pořadí desáté desky Heaven Upside Down, jejíž původní název měl být Say 10, se začnou prodávat 19. května a budou stát 990 Kč. Termín alba ještě není známý, podle interpretace poznámky "6:19, čas nadešel" na Mansonově Instagramu by ale mělo vyjít v červnu.

